Suočile se pred kamerama: Ivana otkrila zašto je Goca nervirala - Nije joj ostala dužna

Ivana Peters, važi za jedan od najboljih vokala na prostorima bivše Jugoslavije, a kao i njena koleginica Goca Tržan, slavu je stekla kao članica grupe Tap 011.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Goca Tržan jednom prilikom je otkrila zašto je došlo do raspada nekada veoma popularne grupe Tap 011, kao i da se više "nisu podnosili" i da su "svi jedni s drugima bili na krv i nož". Goca je prva napustila grupu, a sada je u svojoj emisiji "Goca show" na televiziji K1 ugostila Ivanu Peters.

Dosta se spekilisalo da je glavni uzrok raspada grupe, česti sukobi i netrpeljivost sa Gocom Tržan, a popularna pjevačica, gostovala je upravo u emisiji svoje koleginice gdje su govorile na ovu temu i otkrile šta se zapravo krije u pozadini raznih priča.

"Ja sam dobra sa Gocom, sve sam bolja i bolja. Mislim da što smo starije sve se bolje kapiramo, bolje se razumemo i sličnije smo. Zato što smo starije i majke smo", rekla je Ivana i otkriva, koji je razlog bio njihovog neslaganja, ali i demantuje navode da jedan period sa Gocom nije razgovarala.

"To je laž. Ti i Pera niste razgovarali jedno vrijeme, a nas dve smo razgovarale normalno, samo nikada nismo pričale o problemima. Normalno smo funkcionisale, ali to se negde osjećalo u vazduhu. U nekim situacijama se nismo razumjele, a pičile smo svoje priče, umjesto da sjednemo i porazgovaramo. To je sasvim logično u tim godinama. Sada su djeca u dvadesetim godinama ljudi, a mi smo bili potpuni klinci. Neiživljeni, tek iz škole izašli. Ja sam do tada izašla dva puta u životu, ali sam zato sa Tapom vidjela svijet", ispričala je Ivana kroz osmijeh i otkriva šta je kod Goce u tom periodu najviše nerviralo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Nerviralo me je jako što si u tom periodu mnogo više pažnje obraćala kako ćeš da đuskaš, nego da li ćeš moći da otpjevaš dio refrena ili strofu pjesme. Međutim, iz ove perspektive to mi je sve sada preslatko. Ti si bila dio ekipe, ali si imala svoj neki pečat", rekla je Ivana imitirajući tadašnje Gocine pokrete na sceni.

Takođe, Goca nije ostala dužna svojoj koleginici, pa je i ona otkrila zbog čega je Ivana jako nervirala - "Imala sam utisak da si strašno povodljiva i da uvijek uvažavaš nečije drugo mišljenje. Mislila sam da formiraš mišljenje u odnosu na ono sa kim se družiš. Na putovanjima smo često spavale zajedno. Gledam te i volim te, kao majka ludo dijete. U jednom momentu imam potrebu da te pokrijem, a u drugom bih te zadavila. Imala si te neke dječije fazone, vidjela sam te kao infantilnu djevojčicu, a zapravo sam i ja bila takva", dodala je Goca.

"Svi smo bili djeca. To su neke stvari koje su nas obogatile, ma koliko su nam tada bile teške. Ja sam u tom momentu šizela što ti ne pjevaš dobro svoj deo, a što se ja mučim i na kraju sam promukla zbog toga. Sada se često sjetim momenta kada sam ja na jednom koncertu ostala bez glasa, a ti si uletela mesto mene i pomogla mi. Tada mi to nije padalo na pamet, danas sve to vidim. Sve je to moralo da se desi", dodala je Ivana.

Goca je istakla, da je u to vreme od Ivane mnogo naučila - "Ti si u to vrijeme, već bila formiran pjevač u smislu tehnike, visine, ti si alt, ja sam sopran i super smo se dopunjavale".

Koncertom u Areni 2011. godine, grupa Tap 011, ponovo se okupila, a popularne pjevačice otkrile su i trenutak kada su se ponovo zbližile - "Katarzičan momenat te 2011. godine za mene je bio taj što smo počele da razgovaramo. Što si se ti potpuno, jednom u životu otvorila meni. Uvijek sam imala utisak da si svima drugima mogla da se otvoriš, samo ne meni. To me je nekako, kao osoba koja sam ti bliska, malo povređivalo. Taj trenutak kada smo otvoreno mogle da razgovaramo o braku, djeci, svojim greškama, to me je oduševilo".

Na kraju, pjevačice grupe Tap 011, složile su se da uprkos mnogim neslaganjima koje su imale tada, jedna drugoj su mnogo pomogle kroz život. Posebno i teškim momentima kroz koje su prolazile obe, a Ivana se Goci zahvalila na jednoj veoma bitnoj stvari: "Ti si mi nesvjesno pomogla da se otvorim i na tome sam ti beskrajno zahvalana", zaključila je Ivana Peters u emisiji "Goca show".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

