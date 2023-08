NAJZGODNIJI GLUMAC OTKRIO KAKO JE SMRŠAO 5 KG ZA 5 DANA: Bez teretane, trik je u JELU koje su naše BAKE PRAVILE

Saznajte kako je Mark Volberg smršao 5 kg za 5 dana! Pomislićete da nije izlazio iz teretane, a uopšte nije o tome riječ...

Koliko će neka dijetabiti uspješna, zavisi od mnogih faktora - količine masti koju tijelo osobe koja želi da oslabi sadrži, fizičke aktivnosti, upornosti i, naravno, jelovnika. Iako nutricionisti imaju manje-više iste principe kad je riječ o ishrani koja je zdrava i pomaže gubitak kilograma, ipak dosta toga zavisi i od životnih navika te osobe, genetike i slično.

U posljednje vreme se dosta prtoiča o tome kako je glumac Itan Sapli smršao nevjerovatnih 150 kilograma, Dženifer Aniston - strastvena zagovornica zdravog života je otkrila i kako je umalo uništila tijelo pretjerano intenzivnim treninzima... Gotovo svaka zvijezda ima neku svoju tajnu, neki trik koji joj pomaže da ostane u formi ili da smrša, a najzgodnija faca Holivuda, glumac Mark Volberg koji je sinonim za "pločice na stomaku", ispričao je za američke medije koji to "misteriozni" sastojak je njemu pomogao da oslabi za potrebe jednog filma.

Riječ je o bistroj supi od kostiju, koja se kod nas najčešće koristi za probleme sa zglobovima, ali i kod prehlada i slično...

Kako bi maksimalno bio u formi za film "Spenser Confidential" , Mark Volberg je shvatio da mu je neophodno da obezbijedi tijelu vlakna. Što više, to bolje! Pa, tako je počeo da što više jede bujon od kostiju.

"Moja tajna je bila supa od kostiju, a pritom sam praktikovao i isprekidani post i uradio sam detoksikaciju tijela. Mogu da vam kažem da sam za pet dana izgubio pet kilograma", rekao je za "Entertainment Tonight".

Pogledajte kako Mark Volberg izgleda...

"Izgubio sam pet odsto tjelesne masti i 20 jedinica visceralne masti i to za bukvalno pet dana", nastavio je. "Prva dva, tri dana sam jeo samo bistru supu od kostiju, a zatim sam uveo kuvano povrće i uveče malo proteina i to je to!", objasnio je Volberg.

Zašto je supa od kostiju korisna?

Supa od kostiju je puna hranljivih materija i ima blagotvoran uticaj na zdravlje. Sprema se tako što se kuvaju kosti (juneće) i životinjska hrskavica, a sve kako bi se izvukli minerali, kolagen i aminokiseline iz njih", objašnjavaju dijetetičari. "Bistra supa od kostiju je najčešće hvaljena i zbog toga što ima blagotvoran uticaj na zdravlje zglobova, poboljšava funkcije crijeva i obezbjeđuje hranljive materije koži, kosi i noktima."

Ipak, stručnjaci napominju i da, bez obzira na to što je bistra supa od kostiju zdrava, našem tijelu je potrebna raznovrsna ishrana. Pa tako se može reći da je Volbergova dijeta izuzetno restriktivna i ne preporučuje se duže od nekoliko dana.

