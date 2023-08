Uhvatila se za glavu i vrištala - slavna pjevačica pogođena U LICE TOKOM NASTUPA

Tokom živog nastupa u Engleskoj Eli Golding doživjela strašnu nezgodu!

Pjevačica Eli Golding (36) pogođena je plamenom pirotehnike u lice tokom svog emotivnog nastupa na festivalu u Engleskoj. Tokom izvođenja novog hita "Miracle" plamen je eksplodirao i pogodio pjevačicu pravo u lice. Čulo se kako nesrećna Eli vrišti a zatim i psuje u stanju nevjerice, nakon čega je pobjegla od mašine za pirotehniku i uhvatila se za lice.

Nakon zastrašujućeg incidenta, ona je hrabro zgrabila mikrofon i nastavila da pjeva kao da se ništa nije desilo. Vlasnica sjajnog vokala i hitova poput "Love me like you do" pokazala je kakav je profesionalac, a nemili događaj se desio malo pošto je objavila da serazvodi od trgovca umetninama Kaspara Džoplinga (30), sa kojim dijeli dvogodišnjeg sina Artura. Uz fotografije sa nedavnog odmora sa sinčićem, napisala je posvetu:

"Ne znam ko ovo treba da čuje - ali samo nastavi dalje! Volim vas".

Eli kao da je ovom posvetom nešto naslutila, ali na sreću tokom nezoge koja joj se dogodila nije ozbiljnije povređena i nastavila je kao da se ništa nije dogodilo, a video incidenta postao je viralan na društvenim mrežama.

Iz nekog čudnog razloga, mnogi pevači su doživeli nezgode ove godine na bini. Bizaran trend gađanja objektima od strane fanova tokom nastupa doživjeli su Bebe Reksa i Hari Stajls koje su gađali telefonima iz publike, dok je reperkaKardi Bi polivena iz čaše. Ni srpski pjevači nisu bolje prošli na svojim nastupima tokom ovog leta. Mlada pjevačica poznata pod imenom Breskvica, doživjela je neprijatnost kada je nju i plesače tokom nastupa neko gađao, kako je rekla "drvetom u glavu i satom u nos".

Mnogi poznati apelovali su da se ovaj trend hitno zaustavi, a Adel je ča svojoj publici "zaprijetila" da tako nešto čak ni ne pokušaju.

