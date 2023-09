Aleksandru Mladenović UDARIO dečko: Pjevačica otkrila da je bila žrtva nasilja

Aleksandra Mladenović ogolila je dušu i pred kamerama govorila o nasilju kroz koje je prošla od strane svog tadašnjeg partnera.

PjevačicaAleksandra Mladenović jedna je od trenutni traženijih na sceni, a pored uspješnog profesionalnog života, o svom privatnom životu ponekad otvoreno govori za medije.

Najčešće je do sada pričala o svom ljubavnom životu, te u emisiji "Magazin in" prvi put priznala da je bila žrtva nasilja. Pjevačica je odlučila je da progovori o nasilju koje je pretrpjela u vezi, kako bi apelovala i pružila podršku svim drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim problemima.

"Bila sam žrtva nasilja, i trebalo mi je dosta vremena da skupim hrabrosti i pričam o tome. Dobila sam takvu šamarčinu od partnera, a sve zbog toga što nismo bili na istim talasnim dužinama. Tačnije, problem je nastao zbog toga što sam ja više zarađivala od njega. To se sve desilo poprilično davno, ali posle toga dugo nisam bila spreman da budem sa nekim u vezi. Danima sam trpela ponižavanje, vređanje, bukvalno je htio da me spusti na svoj nivo. Nebitno je koliko je on imao, koliko ja... Bitna je ta njegova ograničenost", rekla je ona i dodala:

"Uvijek je sa mnom pričao kao sa pjevačicom, a ne kao sa partnerkom. Stalno me je maltretirao zbog toga što sebi kupujem stvari, torbe, a on to ne može da mi priušti... Pa ga to boli! Na njega sam gledala kao na jako dobru osobu, emotivnu... Čak sam razmišljala i zahvaljivala se Bogu što mi je poslao tako dobru i normalnu osobu, ali je sve to kratko trajalo. On je u svakom momentu bio tu, ali se naprasno promenio. Postao je drugi čovjek. Mislila sam da je greška u meni, puštala sam sve tako da prođe... Moj najbolji prijatelj mi je i rekao da će to tako da se desi", poručila je pjevačica u emisiji.

