PRIJE SLAVE BILA JE DADILJA POZNATOJ PJEVAČICI! Lepa Brena čuvala djecu do pjevačke karijere

Malo ko zna da je Lepa Brena prije velike slave i uspješne pevačke karijere, radila kao dadilja.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Lepa Brena danas uživa u luksuznom životu, okružena samo skupocjenim stvarima, tako se nedavno pisalo i da pjevačica tokom čitavog ljeta plovi svojom novom jahtom vrijednom 6.000.000 evra, ali i uživa u primorskim gradovima u najskupljim vinima i restoranima sa svojim prijateljicama.

Međutim, nije sve uvijek bilo tako lako. Lepa Brena je 1979. došla u Beograd, gdje je upisala studije turizma na Prirodno-matematičkom fakultetu, ali odmah na početku snašle su je muke. Njena petočlana porodica živjela je samo od očeve plate, on je radio kao medicinski tehničar, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica. To je bilo nedovoljno za finansiranje studenta u Beogradu, pa je Brena morala da se zaposli.

Javila se na oglas za čuvanje djece u porodici Štajdohar, kod mladog bračnog para Cvete i Tomislava. Njima je bila potrebna dadilja za čuvanje kćerke Ane, koja je tada imala svega nekoliko mjeseci, a Brena je živjela u malom stanu na Tašmajdanu koji joj je plaćala porodica Štajdohar.

Ona u javnosti nije pričala o tom periodu, ali jeste Ana, danas poznata pevačica i bivša članica grupe Tap 011.

"Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom", rekla je Ana jednom prilikom.

Lepa Brena je vrlo brzo shvatila da ne može da opstane u velikom gradu s malim primanjima i da uporedo studira, pa se vratila u rodno Brčko. Ipak, imala je velike ambicije i snove da postane pjevačica. S lokalnim bendom u svom gradu je počela da nastupa, ali su izvodili rok muziku i tako je bilo sve dok jednog dana u Brčko nije došao sastav Lira šou. Oni su tada tražili pjevačicu i Brena se javila na oglas. Ostalo je istorija.

BONUS VIDEO: