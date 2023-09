Tanja Bošković o poslu i porocima: Teško fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka

Proslavljena glumica Tanja Bošković govorila je o mračnoj strani svog posla i otkrila kako ona izlazi s tim na kraj.

Izvor: Youtube/RTV Marš HD Valjevo/screenshot

Tanja Bošković, koja je jednom prilikom priznala da je "tukla i vijala balerine po hodnicima pozorišta" kao i da se zbog toga kaje, godinama je zvanično u penziji, međutim, još uvijek ne želi da odustane od svog životnog poziva, pa je tako u jednom mjesecu odigrala 21 predstavu.

"Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem: 'Ja ne mogu'. Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i pomislim da je možda nekome baš tog dana potrebno 'to nešto'. To je pretjerano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce", rekla je glumica, pa priznala šta radi da se ne bi odala narkoticima ili drugim porocima.

"Teški fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka. Uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je popeti se u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno", ističe Tanja.

"Dešavaju se predstave kada cijeli ansambl radi to zajedno. Recimo poslije 'Ljubavnog pisma', predstave koju igramo preko dvadeset godina, mi sjedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti to na pravu mjeru. Vi glumica možete da ubijete lošom rečju ili pogledom koji je upućen sa nipodaštavanjem. Možete duševno da ga osakatite za cijeli život. O tome se sve manje misli", zaključila je glumica, a jednom prilikom je govorila o ljepoti, te iznela mišljenje devojaka i žena koje posećuju plastične hirurge.

