Novac skupljala METLOM, ali je i dalje podstanarka

Rada Manojlović jedna je od najtraženijih, a samim tim i najplaćenijih pjevačica u Srbiji, a iako dobro zarađuje ona još uvijek živi kao podstanar.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

S obzirom da skoro svakog dana nastupa, nema sumnje da Rada zarađuje mnogo, te se mnogi čude što i dalje ne posjeduje nekretninu u srpskoj prestonici, već stan u koje živi iznajmljuje. Iako može da živi na visokoj nozi i da se baškari, Radmila je veoma skromna i novac štedi, a otkrila je i zbog čega i dalje živi kao podstanar.

"Stan u Beogradu mi nije prioritet, zaista mi ne treba. Iznajmljujem ga, a imam stan u Požarevcu i svoju kuću u Četerežu. Ti kad imaš svoje, ti si gazda tog imanja, vlasnik. Zato se to zove imovina, to znači da imaš. Ja imam gdje i nije mi bio prioritet da riješim to pitanje", istakla je pjevačica.

"Naravno da je suludo da bacam tolike pare na kiriju, neću da pričam o kirijama, to je bolna tema, ali nekako nije mi to bio prioritet", istakla je Manojlovićeva.

Rada živi u iznajmljenom stanu na Vračaru, sa rođenom sestrom Marijom, koja je sprema i šminka za nastupe, ali ih i ugovara otkad više ne sarađuje sa menadžerom. Pjevačica je nedavno bila gošća u jednoj emisiji, gdje je dozvolila kontroverznom reperu Desingerici da je "krsti" patikom!

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:33 "BOLESNA SAM U MOZAK, TREBA MI NEKO DA BUDE TU 24/7!" Rada Manojlović otkrila: BOLUJEM OD TOGA DA VEZA BUDE BRAK ZA CEO ŽIVOT Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/Blic)