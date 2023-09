Raskinula s Henijem, pa zavela pjevača: Mahrina objavila fotku s novim dečkom

Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina konačno je pokazala novog dečka.

Izvor: Instagram/mahrinaye

Marina Cvetković koja je javno zaratila s Elenom Kitić oko pjesme, nedavno je priznala da je njeno srce "ukrao" mladić pod imenom Din. Dugo su držali vezu u tajnosti, a sada, kada je sigurna da je ono što imaju pravo, Mahrina ga je pokazala. Ukoliko je suditi prema podacima sa socijalnih platformi Din živi u Frankfurtu, a upoznali su se preko jednog muzičkog takmičenja kada su sjevnule prve varnice.

Javnosti je već poznato da je pevačica iskusila ljubav sa Henijem, sa kojim je dugo bila u vezi, a čak su se i na Music Weeku pojavili zajedno i prošetali crvenim tepihom, a nekoliko meseci kasnije našla mu je zamenu. Din se takođe bavi muzikom kao i Mahrina, a kako je ona svojevremeno ispričala, osvojio ju je dobrotom.

"U pitanju je pjevač i jedva čekam da ga pokažem cijelom svetlu. Nisam ni sama sigurna koliko to traje među nama. Čujemo se već duže vrijeme i viđamo kada smo u mogućnosti. Bitno je da je nama lijepo. Ono što me je najviše privuklo kod njega je dobrota. Time me je kupio, a sve ono što sam kasnije upoznala kod njega me je i zadržalo. Jako je kvalitetna osoba i srećna sam što sam našla nekoga poput njega", rekla je ranije Mahrina o dečku koga je sve do sada držala u tajnosti.

Prije nekoliko meseci je Mahrina objavila prvu fotografiju sa Dinom, ali je sakrila njegovo lice, nedugo zatim je opet objavila fotografiju na kojoj mu leži u krilu, a sada je konačno pokazala i kako izgleda mladić koji ju je osvojio.

Ono što je takođe veoma zanimljivo jeste da i Din ima svijetlu boju kose baš kao i Miloš Stojković, poznatiji kao Heni.

Izvor: Instagram/hennypijem/screenshot