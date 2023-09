U Americi pronašao ljubav: Sin poznatog POLITIČARA mikrofon zamijenio dizajnom (FOTO)

Pjevač Fuad Backović Deen, koji je ostao upamćen po hitu "Ja imam nekog" koji je otphevao sa Anabelom Atijas, napustio je pjevanje i posvetio se modnom biznisu.

Pjevač Deen (41) bio je veoma popularan krajem devedesetih, a do 2002. bio ječlan boj-benda "7Up", nakon čega je započeo solo karijeru. Nakon učešća u rijalitiju "Farma" 2008. povukao se sa scene i preselio u Ameriku. Tamo je i pronašao ljubav, pa započeo emotivnu vezu sa direktorom Vilom Firsonom Trećim.

Fuad Backović i njegov partner često objavljuju zajedničke fotografije, a posebno je bila emotivna poruka pjevačevog partnera za četredeset prvi rođendan:

"Za najvoljeniju osobu, za osobu sa stilom, darežljivu, zabavnu, najradosniju osobu koju poznajem! Srećan rođendan! Apsolutno ne postoji niko drugi sa kim bih želio da se upustim u ovu divlju vožnju zvanu život. Ti si zaista zvezda. Nastavi da sijaš. Volim te."

Nakon selidbe u Ameriku, upisao je Fakultet modnog biznisa u Milanu, koji je i završio, pa se sada bavi dizajnom torbi.

Njegov otac je, inače, bosansko-hercegovački političar Zaim Backović. "Mnogo mi je više odmoglo, nego pomoglo. Postalo je više dosadno da me ljudi konstantno vežu za oca. Već dugi niz godina ne zavisim od svog oca, sam se borim, radim i finansiram. Čovjek sam za sebe, a on je čovek za sebe. Apsolutno se ne petljamo jedan drugom u posao. Kada se vidimo, razgovaramo o nekim porodičnim životnim temama, a često se i ne viđamo zbog količine posla koji obojica izvršavamo", rekao je on u jednom intervjuu.

