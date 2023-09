Oženio kćerku Dragana Jovanovića, pa otkrio kakav je privatno

Sportista Mihail Dudaš progovorio je o svom tastu, glumačkoj legendi Draganu Jovanoviću.

Glumica Anđela Jovanović nedavno je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru, sportisti Mihailu Dudašu, a bajkovito vjenčanje održano je u krugu najbližih ljudi.

Najemotivniji na svadbi bio je mladin otac, glumac Dragan Jovanović koji je u početku ronio suze, a onda se provodio i igrao do sitnih sati. Novopečeni bračni par ne krije koliko im Anđelini roditelji znače i koliko su bliski, čemu svjedoči i činjenica da su dio medenog mjeseca proveli zajedno. O njihovoj privatnosti sada je govorio upravo Mihail koji je za jednu emisiju otkrio kakav je Dragan kada se kamere ugase.

Sportista je ispričao da je glumac veoma značajna figura u njihovom životu, ali i da svako njihovo okupljanje u restoranima podrazumijeva i brojne fanove koji bi željeli da se sa njim fotografišu.

"Ne živimo sa njima, naravno, ali život dijelimo. Naša porodica su i Branka i Dragan. Dragan pogotovo... On ne može da sjedne da pojede ručak, a da ga neko ne iscima da ustane da napravi fotogarfiju sa njim. Kad imaš takav primjer, meni je mnogo žao zbog toga, ja vidim da je njemu zaista teško zbog toga i da to nekada i njemu ide na živce... On uvijek ispoštuje, uvijek odradi taj dio posla, onda nekako sam i zahvalan baš da nisam u takvoj poziciji da ne mogu baš da pojedem ručak, a da me neko ne iscima ili pogotovo nju", rekao je.

