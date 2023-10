TOM HENKS POSTAO ŽRTVA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE! "Postoji AI verzija mene, nemam ništa s tim" FOTO

Glumac Tom Henks podijelio je sa pratiocima reklamu na kojoj nije on, već njegov vještački stvoren lik.

Izvor: Shutterstock/Tinseltown

Tom Henks je na društvenim je mrežama objavio da je postao žrtva vještačke inteligencije (AI). Glumčev vještački stvoreni lik postao je zaštitno lice jedne kampanje.

"Oprez. Postoji video koji promoviše nekakav stomatološki plan s AI verzijom mene. Nemam ništa s tim", napisao je Henks na Instagramu.

Oskarovac je i ranije upozoravao na opasnosti vještačke inteligencije. Jednom je prilikom u podcastu The Adam Buxton govorio o filmu "The Polar Express" tokom čijeg su snimanja u računare spremali velike količine podataka o samim glumcima, konkretno o njihovom izgledu.

"Predvidjeli smo ovo. Vidjeli smo da postoji mogućnost da te nule i jedinice unutar kompjutera postanu lice i lik. Sad je to samo poraslo i sada to vidimo svuda", rekao je glumac. Smatra da će korištenje vještačke inteligencije postati velika tačka u pregovorima za filmove i serije.

"Svako danas preko vještačke inteligencije može rekreirati samog sebe u bilo kojom uzrastu. Sutra me može udariti autobus i to je to, ali moje izvedbe mogu se nastaviti u nedogled", zaključio je Hanks.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:34 KOLIKO JE VEŠTAČKA INTELIGENCIJA ZAPRAVO OPASNA? Kljajić: Nećemo moći da razaznamo istinu od laži! Srbija preuzela prvi korak Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/Index.hr)