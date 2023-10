ISPAO SAM BUDALA: Desingerica otkrio razlog prekida saradnje s Pljugicom i kad se razilaze!

Desingerica je otkrio pravi razlog raskida saradnje s Pljugicom, ali i istakao da je "kivan i bijesan" na njega.

Izvor: ATA images

Reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica i Luka Bjelović Pljugica "zapalili" su region kontroverznim nastupima i izazvali lavinu komentara, a onda su sve iznenadili kada su potvrdili da se razilaze. Iako su u intervjuima isticali kako su i privatno veoma bliski, nisu se razlišli mirnim putem.

Nakon što je Luka u jednoj podkastu otkrio da neće biti dalje saradnje između njih dvojice, njegov kolega je vidno razočaran i bijesan udario na njega i poručio da ne može da vjeruje da neko tako nešto uradi zbog pregleda. Sada je otkrio i kada zvanično prestaju da nastupaju zajedno.

"Neki datum našeg razilaženja je 15. januar. Tada će se nastupi odvojiti, nastavljamo sa solo karijerom. Što se tiče mojih pjesama, ništa se ne mijenja, sve ostaje isto", započeo je Despić i otkrio kada je došlo do udaljivanja.

"Neke stvari su između nas rečene još prije nekoliko mjeseci, samo što nastupamo do 15. januara i to je to. Problemi su se dešavali još tokom ljeta, ali dečko ima neke druge ljude koji ga savjetuju, tako je izabrao. Nadam se da se priča o razilaženju večeras završava. Krenuo je na neku drugu stranu, zanimaće me kako će to izgledati", nastavio je Desingerica.

"Menadžment nam je isti. Postoje neki dogovori koji treba da se ispoštuju, ali se nisu ispoštovali zarad nekih pregleda. Imamo korektan menadžment i razumiju stvari, dobro da nije došlo do nekog većeg konflikta zbog neispoštovanog dogovora".

On je potom otkrio i da nije u kontaktu sa Pljugicom, ali da mu želi svu sreću u karijeri - "Želim mu svu sreću u karijeri. Ja sam se cijelo ljeto nervirao, izgorio, zarad nekog bolje sutra, ali sam samo ispao budala. Čemu to da prodaš nekoga zarad pregleda? Svi su mi na početku pitali šta će ti on, ali meni je bilo drago da je neko tada bio ljubomoran na naš uspjeh", rekao je reper, a spekulisalo se da je saradnja pukla zbog patike, međutim on je sada konačno otkrio pravi razlog prekida saradnje sa Pljugicom.

"Razlog prekida saradnje je samo on, ništa drugo. Kad je trebao da se da najveći gas, on je povukao ručnu. Poslije toga neka razočaranja koja su privatna i ne želim o tome da pričam. Kivan sam i bijesan na njega, zato što mi je mnogo značio", završio je Desingerica, a na trenutak se činilo i da su mu zasijale oči od suza dok je objašnjavao sve ovo.

(MONDO/Alo)