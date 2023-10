Rasprodala Arenu bez ikakve reklame: Jedna je Dragana Mirković - odmah zakazala i drugi koncert

Dragana Mirković se obratila javnosti i fanovima povodom zakazivanja drugog koncerta u Areni.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Publika se uželjela koncerata i prave narodne muzike. Pa tako vlada i nezapamćeno interesovanje za koncert povodom četrdeset godina karijere Dragane Mirković. Štark Arena za 29. decembar rasprodata je munjevitom brzinom, zbog čega je folk zvijezda zakazala i drugo druženje sa publikom za dan kasnije, 30. decembra.

Dragana je na ovaj način uspjela da obori brojne rekorde, i postavi nove standarde kada su muzički spektakli u najvećoj dvorani na Balkanu u pitanju jer joj je za sve ovo bilo potrbno manje od dvadeset dana, a karte su planule gotovo tri mjeseca pre samog događaja, što je nezabilježeno na ovim prostorima. Ipak, ono što najviše fascinira, i što pokazuje kolika je ljubav publike prema Dragani, jeste činjenica da je sve ovo postigla bez reklamne kampanje.

"Dragi moji, upravo sam sletela iz Kanade i sačekala me je najradosnija vijest da vas ima toliko koji me volite i koji želite da me čujete i vidite na jubilarnom koncertu. Hvala vam na tome, obećavam da vas neću izneveriti. Iako sam najprije planirala da održim samo jedan koncert, mnogo vas me je kontaktiralo da iz različitih razloga niste uspjeli da dođete do željenih karata, i zato sam odlučila da ipak organizujem još jedno druženje sa vama 30. decembra", izjavila je Dragana u saopštenju za javnost, i dodala: "Radujem se što ću sa vama na najljepši način otpočeti proslavu četrdeset godina karijere. Meni su pripreme već počele, vrijedno radim da vam pripremim nezaboravni događaj, voli vas samo vaša Dragana", poručila je folk diva i objavila da će ulaznice za drugi datum biti dostupne već od 16. oktobra.

(MONDO)