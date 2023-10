ONI SU KRSTILI ĐOKOVIĆEVU DJECU! Stefana držao bivši fudbaler, a kuma je VEOMA VAŽNA osoba u Jeleninom životu!

Jelena i Novak Đoković krstilu su svoje nasljednike na Ostrogu, a kuma je bila njena najbolja drugarica.

Izvor: X/Илија (Војинов) Буха

Novak Đoković i njegova supruga Jelena krstili su sina Stefana i ćerku Taru u jednom od najvećih srpskih svetinja - manastiru Ostrog! Ovaj poseban događaj predvodio je patrijarh Porfirije, uz prisustvo članova porodice i kumova.

Kum na krštenju je bio Neven Marković, bivši fudbaler koji je karijeru završio 2016. godine u poljskoj Lehiji i on je krstio Novakovog sina Stefana, dok je malu Taru krstila Maja Kremić, direktorka u Fondaciji Đoković i najbolja Jelenina drugarica.

Maja je za ovu priliku izabrala jednostavnu haljinu sa dugim rukavima, a mali Stefan i Tara bili su obučeni u bijele odore.

Majka Novaka Đokovića Dijana ranije je pričala zbog čega njeni unuci nisu sve do sad kršteni. Novak i Jelena željeli su da sačekaju da njihova djeca odrastu, prije nego što učine takav korak u njihovom duhovnom razvoju.

"Jako sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspjeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jako velika zahvalnost koju ima. Zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je vanzemaljski. On se drži svojih principa i vjerovanja, to čini čovjeka, to čini njega", započela je Dijana u jednoj emisiji i dodala:

"Novak nosi osveštani krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega veoma važno iskustvo. On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će da krsti svoju djecu, a on mi kaže 'kada budu mogli da shvate čin krštenja' . On želi da Tara i Stefan budu svjesni da su kršteni".