Maja Nikolić ispričala: Udvarao mi se Aleksis Cipras, djelovao je "skraćen", nisam znala da će biti premijer

Pjevačica Maja Nikolić tokom devedesetih i dvijehiljaditih godinaa žarila je i palila javnom scenom, a njeni nastupi bili su popunjeni do posljednjeg mjesta.

Pjesme "Varali me svi", "Ako vjeruješ", "Dragane" i mnoge druge pjevale su se na sav glas, a pjevačica se sada u emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji prisjetila nastupa u beogradskoj Skadarliji, ali i trenutka kada joj se otvoreno udvrao bivši predsjednik vlade Grčke Aleksis Cipras. Kako je priznala, o tome nikada nije željela javno da govori.

"Ja o tome nikada nisam pričala niti sam želela to da pričam. Onda sam na jednoj televiziji gostovala kod naše koleginice gde je sa mnom u studiju bio jedan teolog za kojeg nisam ni znala da će biti u emisiji. On je krenuo da priča o tome, a bio je daleko pa nisam mogla da ga nagazim."

Potvrdila je da se radilo o Ciprasu koji je u to vrijeme bio ministar.

"Jeste to bio Cipras, ali nisam prihvatila njegov poziv da dođem u Grčku. Djelovao mi je nekako skraćen, a ja ne volim niske muškarce. Nije mi bio zanimljiv. Poslije je on umjesto ministra postao predsjednik vlade. Da sam ja znala da će on da bude predsjednik, možda bih mu dala šansu", rekla je Maja kroz smeh i dodala:

"Šalim se. Ja sam pjevala u Skadarliji od srca i kad sam završila, ja lijepo torbicu na rame i kući."

