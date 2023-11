RAZVODI SE zvijezda serije "Vil i Grejs" nakon 26 godina braka

Par se upoznao na snimanju serije i dobili su jedno dijete tokom braka.

Dženet Holden, supruga zvijezde serije "Vil i Grejs" Erika Mekkormaka, podnijela je zahtjev za razvod nakon više od dvadesetšest godina braka. Supruga šezdesetogodišnjeg glumca podnijela je dokumentaciju sudu, prenosi TMZ, a kao glavni razlog navela je "nepomirljive razlike". Holivudska rediteljka, koja se udala za Mekkormaka 1997, nije navela datum otkad su razdvojeni.

Kanadski glumac, kojeg je publika zavolela kao VilaTrumana u NBC-jevom sitkomu, i njegova supruga imaju jedno dijete, dvadesetogodišnjeg sina Finigana Holdena Mekkormaka. Nije poznato da li je bivši par potpisao predbračni ugovor, piše Daily Mail. Njih su se dvoje upoznali 1994. na snimanju TV emisije "Lonesome Dove" u Kanadi, u kojoj je on glumio, a ona bila pomoćnica reditelja.

"Svoju suprugu Dženet upoznao sam 1994. na snimanju TV serije. Bila je pomoćnica reditelja. Upravo sam izlazio iz veze i nisam baš bio vjeran. Zabavljao sam se s glumicama, ali Dženet je bila drugačija. Nosila je farmerke, vozila je kamionet", ispričao je za The Guardian 2007. godine.

Nakon što su se zaljubili, svoju romansu su neko vrijeme krili od očiju javnosti. "U početku nije bila previše oduševljena. Znala je da s glumcima ima puno posla, to je kao da posao nosite kući. Ali uspio sam je uvjeriti", podelio je Erik. "Imali smo tajnu aferu tokom prve sezone serije. Mislim, viđate se s nekim od ekipe. Njoj je bilo puno gore jer nikoga nije smjela drugačije da tretira", ispričao je glumac.

Nakon prve sezone Dženet je prešla na drugu poziciju, pa su svoju romansu iznijeli u javnost pojavivši se zajedno na završnoj zabavi 1995. Vjenčali su se dve godine kasnije 1997, a dijete su dobili 2002. Pet mjeseci nakon što su jedno drugome izrekli sudbonosno "da", Mekkormak je dobio ulogu kultnog TV lika u seriji "Vil i Grejs".

"Mislim da sam imao veliku sreću što sam postao poznat tek u ranim tridesetima. Da se to dogodilo kad sam bio mlađi, možda biste me gledali kako bauljam po noćnim klubovima", rekao je za The Guardian.

Radnja kultne serija vrtila se oko prijateljstva između gej advokata Vila i heteroseksualne dizajnerke enterijera Grejs Adler, koju je igrala Debra Mesing. Serija je trajala osam sezona, od 1998. do 2006, a temeljila se na četvoro prijatelja i njihovim karijerama i ljubavnim zavrzlamama. Serija je ponovno pokrenuta 2007, a zauvek je prekinuta 2020. nakon jedanaest sezona. Glavne zvezde serije bile su Mekkormak i Mesing, kao i Šon Hejvs Haves i Megan Mulali.

