"Djeco ne pokušavajte ovo kod kuće": Slavna glumica kao iz topa odgovorila na NEPRIJATNO PITANJE

Džulija Roberts je odgovarala na pitanja na koje mnge poznate ličnosti ne bi ni za živu glavu!

Izvor: Ancestry / Planet / Profimedia

Mnogima omiljena glumica Džulija Roberts gostovala je nedavno u jednoj emisiji. Tokom programa "Watch What Happens Live", koju vodi Endi Koen, učestvovala je u igri pod nazivom "Plead the Fifth", u kojoj je odgovarala na niz pitanja. U toj igri zvijezde odgovaraju na tri brza pitanja voditelja, a na jedno imaju pravo da se brane ćutanjem.

Jedno od pitanja je bilo da rangira svoja tri najveća filma: "Notting Hill", "My Best Friend's Wedding" i "Pretty Woman". Džulija na to pitanje niej htjela da odgovori, a Koen je komentarisao: "Svi su tako dobri." Zatim ju je pitao i koja joj je najmanje omiljena osoba u rijalitiju "Real Housewives" u istoriji te emisije, na šta je ona odgovorila Džen Šah koja, inače, trenutno služi zatvorsku kaznu.

"To samo kažem zato što je ona u zatvoru, a ja se osećam sigurno",objasnila je glumica.

Izvor: Profimedia

Koen je zatim pitao koja je najteža droga koju je ikad probala. Iako većina poznatih na ovo ne bi odgovorila, Roberts je rekla: "Pečurke", iznenadivši publiku u studiju iskrenošću. Voditelj je zatim pitao da li joj je to iskustvo bilo "pozitivno", na šta je rekla: "Da, bilo je lijepo, neću da lažem. Djeco, ne pokušavajte to kod kuće", dodala je.

Džulija ima troje djece: blizance Hejzel i Fina (19), i najmlađeg Henrija (16), iz braka sa Danijelom Moderom. Iako su djeca sad već velika, ona kaže da se nije mnogo toga promijenilo u njenom pristupu i da je stroga majka i brižna majka, čak i sad kad nisu pod njenim krovom stalno, nego na fakultetu.

"Imali smo neka jednostavna pravila. Imamo stanicu za punjenje telefona i svi idu na stanicu kad se dođe kući. Nema telefona za stolom, definitivno", rekla je glumica u intervjuu za "Today" povodom izlaska njenog novog filma na "Leave the World Behind". "Odgajam ih na isti način i kad nisu kod kuće kao i kad jesu. To je, znate već: 'Spavaš li dovoljno i zvučiš kao da si bolestan ili piješ li čaj, pošalji mi poruku kad dođeš kući da znam da si kod kuće živ i zdrav'', rekla je i dodala da je svjesna koliko je srećna što je i dalje shvataju ozbiljno. Istakla je kako neizmerno cijeni što dvoje starije dece još uvek dopuštaju da im bude ista mama, ne kolutaju očima i imaju ogromnu količinu razumijevanja.

Pogledajte gostovanje Džulije Roberts u emisiji:

(MONDO)