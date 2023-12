Pjevala na svoju odgovornost: Prijovićka doživjela neprijatnost prije koncerta u Zagrebu

Aleksandra Prijović preživjela je pravu dramu pred nastupe u Hrvatskoj, pišu domaći mediji.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Mlada pjevačica Aleksandra Prijović postigla je ogroman uspjeh i za kratak period postala najtraženija pjevačica u regionu. Ona je održala tri spektakularna koncerta u beogradskoj Areni, zatim je oduševila Niš, pa Sarajevo, a onda je u krcatoj areni u Zagrebu, gdje je nastupila čak pet večeri, napravila haos.

Međutim, kako prenose domaći mediji, nije sve teklo glatko. Pjevačica se navodno nekoliko dana pred polazak za Hrvatsku ozbiljno razboljela, pa je skoro ostala bez glasa. Odmah se obratila doktorima koji su joj prepisali lekove i infuzije, ali i naredili strogi odmor i mirovanje.

"Aleksandra se preforsila u poslednje vrijeme i to se odrazilo na njen glas. Prvo je sama pokušala da se izliječi, ali kad je vidjela da je 'vrag odnio šalu' obratila se lekarima. Doktor joj je prepisao adekvatnu terapiju, a koliko je bilo ozbiljna situacija svjedoči i to što joj je u kuću na Bežanijskoj kosi danima dolazila ljekarska ekipa kako bi joj davali infuzije. Njoj je savjetovano da bude na kućnom liječenju i da nikako ne ide na put i ne forsira glas u takvom stanju, kako se situacija ne bi dodatno iskomplikovala", ispričao je dobro obaviješten izvor iz Aleksandrinog tima, pa dodao:

"Priji ta opcija nije ni pala na pamet. Sve je objasnila doktoru, ali on je i dalje bio izričit i rekao joj je da, ako odluči da pjeva, to radi na svoju odgovornost. Sve vrijeme boravka u Zagrebu, ona je bila pod terapijama i infuzijama. Posebno joj je bilo teško na probi uoči prvog koncerta. Tad se baš smorila jer je i sama bila svjesna da to nije na nivou koji publika očekuje od nje. Čim se vratila u hotel, bila je opet priključena na infuziju. Danima ništa hladno nije okusila, pila je samo čajeve i tople napitke, kao i razne praškove za prvu pomoć kod prehlada i gripa. Mnogo je spavala, iz hotela skoro da uopšte nije izlazila, osim jednom sa bakom i dekom, kad su išli da vide gdje su nekad živjeli. Odlučila je da se ne forsira i da maksimalno štedi glas i na kraju je sve ispalo kako je zamislila".

Čim su koncerti u zagrebačkoj Areni završeni, Prija se odmah uputila za Beograd. Tu je nastavila sa terapijama i kućnim liječenjem, kako bi se odmorila i pripremila pre dva nova koncerta koji je uskoro očekuju u Tuzli. I sama Aleksandra priznala je medijima da je bila primorana da primi infuziju kako bi izdražala posljednji, peti koncert u Zagrebu - "Mislila sam da neću izdržati, ali jesam", rekla je tada Prija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:17 Aleksandra Prijović - Zagreb Izvor: Kurir teleivizija Izvor: Kurir teleivizija

(Kurir/MONDO/A.K.)