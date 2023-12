Prijatelj Metjua Perija: Sve nas je lagao, a najviše sebe

Za medije se oglasio prijatelj pokojnog Metjua Periija koji je iznio šokantne tvrdnje.

Zvijezda serije "Prijatelji", koja se proslavila ulogom čuvenog Čendlera Binga, Metju Peri napustio nas je u 55. godini, a vijest o njegovoj smrti rastužila je cijeli svijet. Peri je pronađen u svom ​​đakuziju u Los Anđelesu 28. oktobra. Mnogi su se pitali da li nedozvoljene supstance imaju veze sa tim jer je glumac, nažalost bio poznat i po tome.

Prvi toksikološki nalazi pokazali su da nije imao drogu u krvi, ali su posljednji i konačni otkili da je nekoliko faktora dovelo do smrti slavnog glumca, a jedan od njih je predoziranje ketaminom. Sada su isplivale nove informacije - glumac zapravo nikada nije bio "čist", tvrdi njegov prijatelj, a prenosi "DailyMail".

On je u svojim memoarima pisao da se konačno izborio sa demonima zavisnosti uz pomoć trenera za trezvenost i najboljeg prijatelja.

Međutim, njegov blizak prijatelj koji nije želio da se predstavi, tvrdi nešto veoma šokantno - "Lagao je sve da je čist. Nikada nije bio. To je tužno. Znate, najveća laž koju je izgovorio je bila za njega. Umio je da bude veoma manipulativan kada je u pitanju njegova borba sa zavisnošću, ali to je bila muka, borba i on se borio do samog kraja".

Rezultati autopsije objavljeni u petak su naveli da je glumac umro od "akutnih efekata ketamina" i utapanja. Metju Peri je u organizmu imao slične količine ketamina kao osoba pod totalnom anestezijom.

"Faktori koji su dodatno uticali na smrt gospodina Perija su utapanje, bolest koronarnih arterija i efekata buprenorfina (koji se koristi za liječenje poremećaja upotrebe opioida). Način smrti je nesrećan slučaj", rekli su iz kancelarije patologa okruga Los Anđeles.

Medicinski isljednik je, nakon Perijeve smrti, prijavio da je primao terapiju infuzije ketamina kao liječenje depresije, ali posljednja sesija je bila nedjelju i po prije nego što je umro, a ketamin u organiznu ostaje samo tri do četiri sata.

Njega su na vječni počinak ispratili najbliži članovi, prijatelji, saradnici, ali i cijela ekipa iz serije "Prijatelji".

