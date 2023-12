Ovako izgleda supruga Željka Samardžića: U braku su čak 46 godina! (FOTO)

Željko Samardžić jednom prilikom otkrio je kako je otpočela njegova ljubavna priča sa suprugom Majom.

Željko Samardžić preko 46 godina je u skladnom braku sa Majom koja se gotovo nikad nije eksponirala u javnom svijetu. Pjevač ne krije da mu ju upravo ona najveća životna podrška i oslonac, što je dokazala i svojim pojavljivanjem na njegovom koncertu u Beogradu.

Popularni pjevač uoči koncerta u MTS dvorani, okružen porodicom i lijepo raspoložen obratio se predstavnicima sedme sile. Pjevač nije skidao osmijeh sa lica a priznao je da je posebno srećan zato što je njegova unuka Anđela na koncertu zajedno sa njim.Željko se zahvalio svima koji su došli da ga podrže:

"Hvala vam svima što ste došli.Mnogo mi znači što je moja porodica tu, uvijek sam bio privržen porodici, a moja supruga Maja i ja smo preko 46 godina u braku. Nadamo se ako bude bilo moguće da proslavimo 50 godina ako da Bog.Srećan sam što sam okružen unucima.Moja Nina ide u osnovnu školu, Aleksa u srednju, a ova mala nam se mota po kući svakog dana.Nadam se da ću dočekati paraunučiće", rekao je.

Nedavno je otkrio da još uvijek čuva fotografiju sa nastupa na njenoj maturi na kojoj su se i upoznali. Svojevremeno je za medije ispričao detalje početka njihove romanse.

"Pokupio sam je s mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: Ti ideš kući sa mnom. Inače, ja sam joj i pjevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pode sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red. Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dječica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos s njenom familijom, život sve to nekako namjesti", rekao je tada Samardžić.

