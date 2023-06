SRUŠIO MU SE SVIJET ZBOG DIJAGNOZE! Željko Samardžić o bolesti koju su pronašli: Nosim se kako znam i umijem

Željko Samardžić govorio je o autoimunoj bolesti koju su mu ljekari otkrili nakon što je išao na operaciju nerva kako se ne bi znojio.

Izvor: Kurir TV printscreen

Jedan od omljenih pjevača većine žena, Željko Samardžić, nedavno je obradovao vijernu publiku novim duetom koji je snimio sa koleginicom i bliskom prijateljicom Kaliopi, a sve ih je zabrinuo kada je prvi put otkrio da su mu ljekari ustanovili da ima autoimunu bolest koja je uticala na mnoge sfere njegovog života. Međutim danas kada je pjevač uspio da savlada sve što mu je donijela, srećan je što je inspiracija svima onima koji se bore sa onim što Hašimotov sindrom nosi.

To je trenutak kada imuni sistem napadne tiroidu (malu žlijezdu u vratu), koja je smještena odmah ispod Adamove jabučice. Ova žlijezda zaslužna je za proizvodnju hormona značajnih za mnoge funkcije u tijelu, pa je osoba koje je oboljela od Hašimoto sindroma, vrlo često umorna, dobija na kilaži, a uočljive su i promjene na koži i kosi.

Autoimuna bolest Željka Samardžića pjevaču je otkrivena prije nekoliko godina a on je jednom prilikom govorio kako se sa njom nosi i istakao da redovno uzima terapiju - "To je jedna autoimuna bolest štitne žlijezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to".

"Žene uglavnom obolijevaju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umijem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo a da to nisam ni znao", rekao je pjevač, a bolest Željka Samardžića promijenila mu je životne navike: "Imam svoju penziju, koja mi je dovoljna. Supruga Maja i ja nemamo neke posebne prohtjeve. Živimo skroman život, ali dostojan svih onih koji pristojno žive, što bih svima poželio".

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Nažalost, nisam ja jedini koji je zarađivao od mojih koncerata. Tu su i instrumentalisti, muzičari, ljudi koji se bave rasvjetom, kablovima… Velika mi je radost kad im javljam za koncert, vjerujem da ih ta vijest često obraduje više nego mene", objasnio je i dodao - "Od momenta kada mi se desio Hašimoto kao da mi se srušio svijet, nisam znao šta mi je. Sada sam nastavio normalan život jer redovno uzimam terapije. Na tri mjeseca idem na kontrolu i vadim krv".

"Mene je bolest promijenila iz korijena. Ja sam ranije uzimao čašicu rakije ili vina više, a sada to ne mogu zato što moram da čuvam glasne žice. Kada mi to funkcioniše sve je okej", istakao je Samardžić i svojevremeno dodao: "Otkrio sam tu bolest kad sam išao na operaciju nerva simpatikusa da se ne bih znojio, da bi se poslije izvjesnog vremena ispostavilo da se radi od Hašimotu, smanjenoj funkciji štitne žlijezde".

Pogledajte kako izgleda pjevačeva supruga Maja s kojom je 45 godina u braku i koja mu je velika podrška i oslonac: