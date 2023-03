ZABRANJEN KONCERT Željka Samardžića u Splitu: Ovo je objašnjenje!

Nakon otkazivanja koncerta Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe, stiglo obavještenje i da Željku Samardžiću neće biti dozvoljeno da pjeva u Splitu

Izvor: Kurir TV printscreen

Srpski pjevač Željko Samardžić neće pjevati pred splitskom publikom na Sustipanu odlukom direktora Park šume "Marjan" Marka Pejnovića. Hrvatski mediji prenose da je Samardžićev tim dobio negativan odgovor na zahtjev za održavanje koncerta 19. avgusta, u kojem je jednostavno stajalo "Vaš zahtjev je odbijen".

Odgovor je stigao od Javne ustanove za upravljanje Park-šumom "Marjan" i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita, i upućen je organizatorima koncerta nakon njihovog zahtjeva za izdavanje jednokratne koncesione dozvole radi održavanja Samardžićevog koncerta na pomenutoj lokaciji.

Marko Pejnović je Slobodnoj Dalmaciji dodao: "Odluka je moja. Ja sam je donio i imam na to pravo. Muzika Željka Samardžića ne odgovara Sustipanu".

Do sada su na Sustipanu koncerte održali Josipa Lisac, Urban, Božo Vrećo, The Frajle, Gibonni, Goran Bregović, Massimo Savić, Darko Rundek, Sergej Ćetković, Vlatko Stefanovski, klapa Rišpet, Crvena Jabuka... Ali Željko Samardžić, za neke pop-folk pjevač, a za druge izvođač zabavne muzike neće biti na njihovom mjestu.

Organizatori podsjećaju da je riječ o muzičaru koji puni velike sale na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije zbog čega ih je zabrana još više zatekla. Direktor kompanije koja je htjela da organizuje koncert Domagoj Petričević navodi da je nakon zakazivanja termina prije dvije sedmice potrebnu dokumentaciju za sporni događaj poslao na adresu javne ustanove i da jednodnevni najam inače košta 2.700 evra. A kada je dobio negativan odgovor zatražio je i obrazloženje takve odluke koju nije dobio ni poslije četiri dana čekanja.

"Zanima nas ko je taj koji procjenjuje šta je prikladno, a šta nije. Direktor park-šume! Željko Samardžić je do sada nastupao u arenama u svim gradovima Hrvatske. On ih puni bez problema. S obzirom na to da balade čine 90 posto svih njegovih pjesama i da je veoma popularan među ženskim dijelom publike i da mu je majka Hrvatica... Ne vidimo razlog za takvu odluku.To je uvod u cenzuru u red u koje će neko odrediti šta se može, a šta ne može slušati", rekao je Petričević.

Dodaje da bi najbolji način da se taj isti događaj zabrani bio da se održi, a da niko ne dođe, što bi značilo da niko ne podržava tu muziku.

"A ne da se brani na ovaj način. Spaladijum arena je zatvorena. Sportski objekti su prioritet na Gripama. Tamo su sportisti, ali i sajmovi, koji su tamo prenijeti iz Spaladijuma. Nema ni slobodnih termina... Jednostavno nema adekvatne adrese u Splitu za događaj ovakvog tipa. Nema alternativne lokacije za koncert od dvije do tri hiljade ljudi".

Zabrana je uslijedila nakon nedavnog podizanja prašine u Puli gdje je tamošnji gradonačelnik Filip Zoričić zabranio održavanje koncerta Dragana Kojića Kebe i Ane Bekute planiranog za 25. mart u javnom prostoru Domu sportova "Mate Parlov".

(MONDO/Slobodna Dalmacija)