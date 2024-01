"Borio se do samog kraja": Preminuo legendarni "Hač":

TV zvijezda Dejvid Soul preminuo je juče u osamdesetoj godini.

Izvor: ABC / Hollywood Archive / Profimedia

Američki glumac, najpoznatiji po ulozi detektiva Keneta Hačinsona Hača iz popularne serije "Starski i Hač" preminuo je juče, 4.januara. Njegova supruga, Helen Snel, potvrdila je tužnu vijest u saopštenju, naovdeći da se "hrabro borio za život okružen porodicom punom ljubavi".

"Dijelio je mnoge izvanredne darove sa svijetom kao glumac, pjevač, pripovjedač, kreativni umjetnik i dragi prijatelj", dodala je ona. "Njegov prepoznatljiv osmijeh pamtiće svi čije je živote dotakao".

Izvor: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / profimedia

Serija o dvojici policajaca najboljih prijatelja, emitovana je od 1975. do 1979. zajedno sa Polom Majklom Glejzerom u ulozi Starskog. Među drugim zapaženim ulogama koje je ostvario pamtiće se ona u filmu "Here comes the bride", i oficira Džona Dejvidsa u "Magnume Force". Okušao se i u muzici, snimvši hitove poput "Don't Give Up on us" i "Silver Lady".

