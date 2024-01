Milić Vukašinović otvorio dušu: KADA IZGUBIŠ ĆERKU NIJEDAN PRAZNIK VIŠE NEMA NIKAKVU DRAŽ!

Milić Vukašinović otvorio je dušu o najtežem periodu života kada je ostao bez ćerke i progovorio o datumu kada će ljekari odlučiti da li će ga ponovo operisati ili ne.

Praznicima se uvijek radujemo jer je tada porodica bez izuzetka na okupu, ali u slučaju Milića Vukašinovića nažalost nije tako. Poznati bubnjar ostao je bez kćerke Maje, koja je bila heroinski zavisnik i koja je pronađena je mrtva 2018. godine. Milić jednom prilikom priznao je da je koristio narkotike, kako je tada izjavio "bio je na kokainu, volio je da pije viski i duva". Poznati muzičar izvukao se iz svih poroka, ali njegova kćerka Maja Avdibegović nije uspjela.

Maja je bila zavisnica od heroina, a kako je Milić otkrio na iglu ju je navukao dečko, te da osjeća krivicu, jer joj je iznajmio stan u kom je bilo leglo narkomana. Sada je poručio da Božić slavi sa drugom suprugom Suzanom, te da mu kćerka Maja nedostaje svakog dana, a naročito za praznike.

"Odrastao sam u strogo komunističkoj porodici i samim tim nisam ni kršten, niti sam vjernik, što ne znači da ne volim našu pravoslavnu vjeru i sve što ide uz nju. Pošto je Suzana vjernik, slavimo pravoslavni Božić zajedno i uklopio sam se", rekao je Milić, te je poručio da mu kćerka najviše nedostaje u vrijeme paznika.

"Praznici su posebni u životu svakog čovjeka pa samim tim i uspomene utiču na to pojačano doživljavanje istih. Posebno je bolno kada izgubite nekog svog bliskog, a naročito rođeno dijete i baš zbog toga ni jedan praznik nema više nikakvu draž, ako sam taj praznik slavio sa svojim djetetom koga više nema", istakao je bivši roker, te dodao da li se preispituje da je nešto moglo biti drugačije.

"Nema šta da se preispitujem, jeste moglo biti drugačije da me je moja prva žena Vera, a Majina mama, poslušala da ne pravimo djecu jer sam znao da će moje dijete naslijediti moju genetiku, prirodu i narav sadržanu u besomučnom pretjerivanju u svakom doživljaju života, pojačanom opijatima... Sebi nisam mogao da uskraćujem to po cijenu života, pa je bilo ono: 'Ko preživi pričaće', ali moja kćerka nije preživjela i znao sam da će to tako da bude i nisam mogao tu ništa da promijenim".

Već godinama je Miliću najveća podrška druga supruga Suzana, koja je ostala sa njim u svim situacijama: "Kada sam izašao iz prošlog braka, zakleo sam se da se više neću ženiti, ali se desila Suzana. To je bilo nemoguće izbjeći jer sam prvi put osjetio stoprocentnu sigurnost u osobu koja sebe daje bez ostatka, a to smo oboje provjerili šestomjesečnom komunikacijom na Fejsbuku. Poslije toga je Suzana iz Smedereva došla u Beograd i evo već četrnaestu godinu živimo zajedno svoju ljubav veću od života", rekao je roker, koji je bio velika muzička zvijezda, sa bogatom i uspješnom karijerom, a otkrio je i da li bi iz tog perioda danas nešto promijenio, te da li je možda pametnije mogao da potroši novac:

"Uvijek sam smatrao da stvarno talentovani ljudi neminovno ostvare velike karijere, ali nikad nisam dozvolio da mi karijera kroji moju iskonsku prirodu koja je sklona pretjerivanju i uživanju do daske bez obzira na posljedice. Deviza mi je bila: Pare imaju smisla samo ako se besomučno troše, bez zadrške, kao u sek*u, jer ako se u sek*u javi zadrška iliti misao, gotovo je".

Mnogo vremena je provodio na turnejama i u inostranstvu, jedno vrijeme je živio u Londonu.

"U London sam otišao da živim da bih postao autentični autor i izvođač muzike na svjetskom nivou, što sam za tri godine i uspio. Htjeli su od mene da prave svjetsku zvijezdu, ali me je moja neobuzdana narav spriječila u tome. Po povratku iz Londona sam napravio veliki uspjeh sa narodnim pjesmama koje je pjevala Hanka Paldum. Toliko sam para zaradio, da me ništa nije interesovalo osim opijanja, razvrata i bluda. Pa kad dođem sebi, što je bilo rijetko, svirao sam teški rok sa mojom grupom Vatreni Poljubac", rekao je Milić bez dlake na jeziku, i za kraj ističe da se ni zbog čega ne kaje.

"Sve moje odluke u životu su bile odraz moje prirode i promijeniti bilo koju odluku zbog naknadne pameti i nekog kajanja, bilo bi poništavanje samog sebe".

Prošla godina je za Milića bila teška zbog zdravstvenog stanja i boravka u bolnici, a sada čeka novu operaciju: "Operacija noge je bila vrlo komplikovana, ugrađena mi je vještačka vena, ali s obzirom na to da mi je imunitet oslabio, doživio sam infarkt i srećom su doktori brzo reagovali i spasli mi srce. Sada moraju da mi ugrade stentove u srčane krvne sudove koji su oštećeni i nisu to još uradili jer sam morao u međuvremenu da popravim krvnu sliku. Srce se sada vratilo u normalu, čekam 17. januar da doktori donesu odluku da li će mi na kraju trebati stentovi", rekao je i dodao:

"Najteže mi je bilo kada se nije znalo da li će mi spasti nogu ili će je amputirati. Kada sam shvatio da je spasena, nisam se puno radovao jer sam imao nesnosne bolove mjesec i po dana non-stop. Vizija da ću opet stati na binu i svirati rokenrol me je tjerala da izdržim nemoguće, a i srce mi je na kraju vratila u normalu".

