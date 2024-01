ZVIJEZDA FILMA "SAM U KUĆI" U KRITIČNOM STANJU! Glumac hitno hospitalizovan

Zvijezda filma "Sam u kući", glumac Devin Retraj nalazi se u kritičnom stanju.

GlumacDevin Retraj (47) hitno je hospitalizovan, a kako prenose strani mediji on se nalazi u kritičnom stanju i detalji o njegovom zdravlju još nisu poznati javnosti. On će do daljnjeg ostati u bolnici, a niko od njegovih bliskih prijatelja i članova porodice se za sada još nije oglasio.