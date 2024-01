PREMINUO SLAVNI GLUMAC IZ SERIJE "BEVERLI HILS": Igrao rame uz rame sa teško bolesnom glumicom

Američki glumac Dejvid Gejl, našoj publici najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji "Beverly Hills 90210", preminuo je u 58. godini.

Izvor: Printscreen/YouTube

Tužne vijesti potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj Piter Ferijero, kao i njegova sestra Kejti Kolmenares. Ipak, uzrok smrti glumca nije javno objelodanjen. "Jedva da postoji dan u mom životu da nisi bio pored mene. Uvijek moj vođa, moj najbolji prijatelj, spreman da se suoči sa bilo čim i bilo kim. Uvijek ću te tako čvrsto čuvati u svom srcu svaki dan", napisala je Kejti između ostalog na Instagramu.

On je u seriji "Beverli Hills 90210", koja je obilježila 90-e godine prošlog vijeka, tumačio lik Stjuarta Karsona koji je kratko bio vjeren sa Brendom Volš, likom koji je igrala Šenon Doerti. Ova glumica se već godinama bori sa tumorom, a nedavno je otkrila da joj se stanje pogoršalo.

Izvor: Instagram/TheShanDo

Gejl je bio poznat i po ulozi dr. Džoa Skenlona tokom dvije sezone serije "Port Charles". Posljednji put se na velikim i malim ekranima pojavio u filmu "The Belly of the Beast" iz 2008. godine.

