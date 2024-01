"KOLIKO SAM ZARADILA, MALO I IMAM": Dara Bubamara o trošenju para

Pjevačica Dara Bubamara otkrila da planira kupovinu još jedne nekretnine

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara nedavno se vratila sa turneje u Americi na kojoj je, navodno, za 10 dana zaradila oko 150.000 evra. Sada je otkrila da planira kupovinu još jedne nekretnine, ali i da "malo ima koliko je zaradila".

"Svi znaju koliko zarađujem i od koje godine pjevam. Ja 30 godina radim bukvalno svakog vikenda. Počela sam kao djevojčica, išla sam u saobraćajnu školu i pjevala sam sa svojim bendom. Prijatelji za mene kažu da sam mali mrav. Koliko sam zaradila, malo i imam. Svima sam pomagala, davala, kupovala poklone... Zato mi Bog uvijek daje i sve mi se vrati. Ne kajem se što nemam onoliko koliko bi trebalo da imam s obzirom na to koliko sam zaradila, ali imam dovoljno za lijep i pristojan život. Kod mene je uvijek na prvom mjestu zdravlje, za ostalo me baš briga. Kako zaradim, tako potrošim. Meni pare nisu nikad bile najbitnije", rekla je pjevačica i otkrila da razmišlja o kupovini stana, ali u nekoj drugoj zemlji.

"U planu je kupovina nekretnine u drugoj državi. Neću o tome da pričam dok to ne bude 100 posto sigurno, da ne izbaksuziram. Za sada smo samo u pregovorima". Dara je rekla i da, ukoliko joj se plan realizuje, neće sama uređivati stambeni prostor.

"Nikada sama nisam uređivala svoje nekretnine, uvijek sam se dogovarala s arhitektama i sa onima koji se time bave. Ja obično donesem sliku i kažem: 'Želim to i to', i uvijek imam samo jedan uslov - da sve bude u bijeloj boji, ili u svjetlijim tonovima, poput zlatne, srebrne... Pozitivna sam osoba i moj životni prostor mora da bude svijetao. I kad mi je u životu teško, i kada me nešto boli, kad sam u PMS-u i slično, uvijek na sve gledam sa vedrije strane i mislim da zbog tog stava i trajem tako dugo".

