Breskvica se osvrnula na negativne komentare, pa otkrila poruku pjesme "Gnezdo orlovo"

Breskvica otkrila poruku pjesme "Gnezdo orlovo", pa se osvrnula na negativne komentare.

Izvor: ATA/David Matana Micovic

Pjesma "Orlovo gnezdo" s kojom je Anđela Ignjatović Breskvica u trci za predstavnika Srbije na Evroviziji, izazvala je burne reakcije u regionu. Izdvojila se kao jedan od glavnih favorita za srpskog predstavnika na prestižnom muzičkom takmičenju, i dok je mnogi podržavaju zbog etno zvuka i lijepog teksta, pojedinci u njoj vide "genocidnu pesmu" koja navodno govori o etničkom čišćenju Albanaca na Kosovu.

U emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1, mlada i popularna pjevačica otkriva kako reaguje na ovakve komentare. "Očekivala sam da će pjesma imati dosta pregleda, ali ovakve komentare nisam. Mislim da ljudi dugo nisu čuli jednu ovakvu srpsku pjesmu", kaže Breskvica, a onda se osvrnula i kako je nastala ideja za ovakvu pjesmu:

"Oduvijek sam sanjala o posjedovanju pjesme poput ove i uvjerena sam da je moj glas stvoren da iznese ovako nešto. Nije bilo unapred planirano da se prijavimo za ovo takmičenje, jer nismo imali odgovarajuću pjesmu. Vjerujem da je ključno za ovakva takmičenja da pjesma ne samo predstavlja svoju zemlju na pravi način, već i nosi određeni pečat te zemlje. Do sada nisam eksperimentisala s ovakvim žanrom. Jednog dana me je kontaktirao Heni i rekao da ima pjesmu koju niko drugi ne bi prihvatio, ali da bih je ja vjerovatno željela. Na takve komentare sam već navikla i ne pridajem im pažnju. Iako su neki komentari ružni i besmisleni, to mi nije bitno, jer sam izuzetno ponosna na svoju pjesmu i jedva čekam prvo javno izvođenje kako bi ljudi mogli čuti kako zvuči uživo. Neki možda

sumnjaju u kvalitet, ali ja sam spremna dokazati suprotno", rekla je Breskvica i otkrila da li je pogađaju negativni komentari na društvenim mrežama: "Što se tiče broja pregleda, jpesma je do sada privukla 1,5 miliona ljudi, što me dodatno raduje".

Izvor: k1 televizija

"Kada smo stvarali ovu pjesmu kao članovi Generacije Zed željeli smo da je predstavimo kao epsku borbu između dobra i zla. Naša namjera je bila da istaknemo ideju da dobro uvijek pobijedi na kraju, kao i da ono ima snagu da obnovi sve što je zlo srušilo. Ova poruka nije samo univerzalna, već se može primjeniti i na mnoge privatne situacije. Vjerujemo da se mnogi mogu identifikovati sa svojim ličnim bitkama, gdje je nada u pobjedu dobra nad zlom osnovna inspiracija za prevazilaženje izazova", objašnjava mlada zvijezda.

Iako priprema spektakularan nastup, Breskvica za sada nije željela da otkriva detalje. "Spremamo nešto spektakularno, ali ne smijem da otkrivam o čemu se radi, iako bih rado svima rekla. Mislim da će ljudima jako da se dopadne nastup, jer se baš trudimo i radimo na tome", dodaje.

Izvor: David Matana Micovic/ATAIMAGES

Novogodišnji nastup

"Bila mi je čast i to mi je jedan od top tri najbitnija nastupa i za koji sam se spremala jako dugo. Bilo je puno ljudi i svi su bili veseli, iako je bilo mnogo hladno. Ljudi su uživali, a i ja sa njima. Počastvovana sam, jer sam mogla da dočekam Novu godinu u svom gradu na Trgu", kaže Breskvica i otkriva ko su njeni favoriti na izboru za "Pjesmu za Evroviziju", "Teodora i Zorja su mi top. Marko Mandić takođe ima pjesmu koja je prezanimljiva", zaključila je.

Poslušajte Breksvicinu pjesmu o kojoj se ovih dana toliko govori:

