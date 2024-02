Nisu odoljeli naletu hemije: Holivudski parovi koji su se zaljubili na filmskom setu

Neke od najdugotrajnijih ljubavnih priča u Holivudu započele su na snimanju filmova.

Nije neobično da se kolege na poslu zaljube, a u Holivudu je reklo bi se, ovo česta pojava. Sjetite se samo Hemfrija Bogarta i Loren Bekol, koji su se sreli tokom snimanja filma "To Have And Have Not" 1944, ili Klarka Gejbla i Karol Lombard, koji su se prvi put sreli tokom produkcije filma "No Man Of Her Own" iz 1932. godine.

Današnji moćni parovi nisu ništa drugačiji. Mjeseci snimanja praćeni su dugim promotivnim periodom, pa često nije iznenađenje kada se hemija na filmskom platnu prebaci u vezu u stvarnom životu, piše Vogue. Ovo su holivudske ljubavne priče koje su potrajale, ali i one koje su propale nakon odjavne špice.

Penelope Kruz i Havier Bardem

Oskarima nagrađeni par upoznao se na snimanju španske drame "Šunka šunka" iz 1992, ali njihova veza nije procvjetala sve dok nisu zajedno glumili u "Viki Kristina Barcelona" 2008, zajedno sa Skarlet Johanson i Rebekom Hol.

Nakon što su se dve godine skrivali od javnosti, Penelope Kruz i Havijer Bardem vjenčali su se 2010. i dobili dvoje djece, sina Lea i kćer Lunu. Tokom posljednje tri decenije sarađivali su na devet filmova, uključujući i nedavni biografski film o Pablu Eskobaru "Loving Pablo" te psihološki triler "Everybody Knows".

Rejčel Vajs i Danijel Krejg

Davno pre nego što je on postao Džejms Bond, a ona zvijezda nagrađena Oskarom u filmovima "The Constant Gardener" i "The Favourite", britanski glumci upoznali su se dok su 90-ih zajedno glumili u predstavi. Navodno su se pojavile iskre, ali bila je potrebna još jedna saradnja, psihološki triler Džima Šnajdera Šeridana "Dream Hous"e, da ih spoji 16 godina kasnije.

Vajs je prije toga završila vezu s rediteljem Darenom Aronofskijem, a Krejgov odnos s producentkinjom Satsuki Mitčel ubrzo je nakon toga prekinut. Venčali su se na tajnoj ceremoniji u Njujorku u junu 2011, a Vajs je 2018. rodila njihovo prvo dijete.

Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds

U julu 2010. Lajvli i Rejnolds potpisali su ugovor za film "Green Lantern". Rejnolds je još uvijek bio u braku sa Skarlett Johanson, a Lajvli je još uvek bila povezana s kolegom iz "Gosspi girl", Penom Bedglijem. Oboje su prekinuli svoje veze do decembra 2010, a glumac je Lajvli odveo da upozna njegovu porodicu u Vankuver u decembru 2011. Vjenčali su se u septembru 2012. i sada imaju četvoro djece. Jedna od najpoznatijih aktivnosti slavnog para je međusobno podbadanje na društvenim mrežama.

Alisia Vikander i Majkl Fasbender

Vikander i Fasbender upoznali su se nakon što su dobili uloge svetioničara Toma i njegove supruge Isabel u romantičnoj drami "The Light Between Oceans" iz 2016. godine. Par je veoma privatan i izbjegavao je zajedno da se pojavljuje na crvenom tepihu tokom sezone dodela nagrada, iako su se poljubili kada je Vikander osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu za svoju ulogu u "The Danish Girl".

Tajno su se vjenčali na Ibici u oktobru 2017, a kada su je u izdanju američkog Voguea za mart 2018. upitali o bračnom životu, Vikander je rekla: "Osjećam da sam sretnija i zadovoljnija nego što sam ikada bila." Par je 2021. godine dobio sina.

Bred Pit i Anđelina Džoli

Bred i Anđelina su tokom snimanja "Mr and Mrs Smith" "odlijepili" jedno za drugim, toliko da svoje strasti nisu mogli da obuzdaju iako je Bred bio u braku sa Dženifer Aniston. Glumica "Prijatelja" je ovu vest teško podnijela, a posebno kada su se Bre i Anđelina po prvi put kao par slikali za naslovnu stranu mazgazina. Dženifer je ovaj potez nazvala "nedostatkom osjetljivosti".

Anđelina Džoli i Bred Pit važili su za jedan od najomiljenijih parova u Holivudu, a kada su saopštili da se razvode razočarali su brojne fanove širom svijeta. Iako su se mnogi nadali velikom pomirenju, to se nikada nije deslio, a bivši supružnici su ostali u lošim odnosima, te su više puta završili i na sudu. Dijele šestoro djece zajedno, iako se pisalo da Bred sa nekima od njih nije u najsjajnijim odnosima.

