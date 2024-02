PRIBIO ME UZ ZID I UHVATIO ZA VRAT! Slavni glumac pod istragom zbog napada na producenta

Miljenik Holivuda, mladi glumac Džejkob Elordi našao se pod istragom zbog napada na radio producenta u jednom hotelu.

Zvijezda filma "Saltburn" o kom bruji cijeli svijet i serije "Euphoria", Džejkob Elordi našao se u centru skandala kada ga je producent radijske emisije u Australiji, Džošua Foks optužio da ga je napao u jednom hotelu, poslije čega je pokrenuta policijska istraga.

Džejkob je bio u hotelu u istočnom predgrađu Sidneja kada mu je prišao Džošua, producent emisije "The Kyle & Jackie O Show" na KIIS FM-u kog je kako tvrdi, napao kada je pokušao da se našali. Džošua je na radiju javno pustio i audio snimak njihovog okršaja.

Kako je producent ispričao Džejkoba je zamolio da mu da vodu poslije tušranja, kako bi je poklonio svojoj koleginici. Ovo je bila šala, s obzirom na to da Elordi u novom filmu ima vrlo eksplicitnu scenu, u kojoj masturbira ispod tuša.

Cijeli karabol je navodno nastao kada je glumac shvatio da Džošua snima njihov razgovor - "Nabio mi se u lice, toliko je bio blizu da sam mogao da ga poljubim. Uz zid sam, njegovi drugovi su mi sa jedne i druge strane, bilo je strašno", rekao je Foks, koji je dodao da se izvinio glumcu zbog snimanja, ali da snimak tada nije želio da obriše:

"Kako su me okružili, mislio sam da će se nešto desiti. Zato sam rekao da neću obrisati snimak jer je to bio jedini dokaz. Elordi je potpuno poludio, udario me o zid i stavio mi ruke na vrat".

Elordija su prijatelji sklonili od Foksa, a policija je potvrdila da je pokrenula istragu: "Policajci istražuju slučaj nakon što je muškarac navodno napadnut ispred hotela u Južom Velsu u Sidneju. Čovjek nije zadobio nikakve povrede, a detalji slučaja se istražuju", saopšteno je iz policije, dok se niko iz tima mladog glumca još nije oglasio ovim povodom.

