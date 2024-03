"PROSTE SU I VULGARNE": Nada Obrić o današnjim djevojkama

Nada Obrić rekla šta joj najviše smeta kod mladih djevojaka

Pjevačica Nada Obrić, koja je nedavno otkrila da "želi da bude sahranjena pored bivšeg muža, iako ju je varao", još jednom je progovorila o muško-ženskim odnosima i današjim djevojkama.

"Danas su svi švaleri i žene, i muškarci, to je opšti haos i ludilo. Ta švaleracija, ti odnosi, koje danas možemo da vidimo, nema zaljubljenosti, zaljubljivanja, razgovora, dogovora. Nema ništa. Nego k'o one ovce u toru. Radeći ovaj posao upoznala sam mnogo ljudi, i ne znam ko se nije švalerisao, od mojih partnera, muževa, pa nadalje... I nikada se nisam rvala, borila i svađala sa njima. Dok sam mogla da trpim, ja sam trpila, kada više nisam mogla ja sam odlazila. Najgluplje pitanje koje žena može da postavi muškarcu jeste to 'Gdje si bio?', 'Šta si radio?', oni će u tim situacijama izmisliti bilo šta, samo joj istinu neće reći. Ja sam se dva puta udavala i shvatila da nisam za to", iskrena je Nada.

Pjevačica je otkrila da joj se ne sviđa kako se današnje djevojke ponašaju i napomenula da "muškarci varaju zbog plastičnih žena".

"Smeta mi ta brutalnost u oblačenju. Vulgarnost u ponašanju. Pogotovo kod mlađih djevojaka, koje su proste i vulgarne. Ta plastika je čudo napravila, sve su iste, ta usta na šta im liče Bože me sačuvaj. Današnje djevojke ne znaju da kuvaju, izgovori su im je da se to danas sve može poručiti dostavom, ali to nije isto kao domaća hrana. Često se pitam kako ih ne interesuju takve stvari, kuvanje je umjetnost po meni", rekla je Nada.

(MONDO, Alo)