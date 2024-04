UNAJMILA PROFESIONALCA DA JE UBIJE! Anđelina smislila holivudski scenario svoje smrti

Anđelina Džoli otkrila je da je jednom prilikom htjela da unajmi profesionalnog ubicu da je ubije.

Anđelina Džoli koja već nekoliko godina vodi sudske bitke s bivšim suprugom Bredom Pitom, nedavno ga je optužila i za nasilje i otkrila sve detalje. Jedna od najpopularnijih i najljepših žena Holivuda tokom života imala je više padova s kojima se teško nosila. Nije tajna ni da je više puta pokušala da sebi oduzme život.

Karijeru je započela vrlo mlada, a iako je odrasla u glumačkoj porodici, nije bila spremna na sve što holivudska slava donosi sa sobom. Anđelina je kao mlada bila veliki buntovnik, te nisu izostalni ni ozbiljne mentalne krize.

Jednom prilikom je priznala da je s 22 godine razmišljala da sebi oduzme život, ali zbog okoline to nije željela da uradi sama, pa je odlučila da pozove profesionalnog ubicu: "Nije ih tako teško naći u Njujorku. Koliko god suludo zvučalo, mislim da mnogi ljudi razmišljaju o samoubistvu kada su mladi", priznala je Džoli i nastavila:

"Bila sam veoma svjesna da bi se toliko ljudi oko mene, poput moje majke, osjećalo kao da ne daju dovoljno ili ne čine dovoljno da sam sebi oduzela život. Dakle, moje rješenje za to je bilo da mi je neko drugi oduzeo život, kao 'pljačka', onda bi to bilo ubistvo i niko se ne bi osjećao kao da me je iznevjerio".

Džoli je čak stigla do toga da je unajmila ubicu po ugovoru i planirala je da ubici "daje gotovinu tokom određenog vremenskog perioda, tako da na njenom bankovnom računu ne bi bilo djela". Međutim, ubica nije odmah pristao i čini da joj je upravo on spasio život.

"Bio je pristojna osoba i rekao mi da razmislim o tome i da ga ponovno nazovem za dva mjeseca. Nešto se promijenilo u mom životu i krenula sam dalje", rekla je glumica koja je u mladosti prolazila i kroz vršnjačko nasilje u srednjoj školi, a sve to zbog specifičnih crta lica i građe tijela. Nerazumijevanje okoline dovelo je i do poremećaja ishrane, te se neko vrijeme liječila i od anoreksije.

Anđelina je potom uspjela da se ostvari i na privatnom i na poslovnom planu, ali je prošle godine otkrila da ima periode ozbiljne anksioznosti što je posljedica trauma kroz koje je prošla.

