"Boba je namjerno gubio mečeve zbog mene": Brena otkrila najluđe mjesto gdje je vodila ljubav

Lepa Brena progovorila je o nepoznatim detaljima braka s Bobom, ali i otkrila najluđe mjesto gdje je vodila ljubav.

Jedna od najpopularnijih pjevačica širom bivše Jugoslavije, Lepa Brena nedavno je napravila haos na bini sa Zdravkom Čolićem, a sada je u emisiji Ognjena Amidžića otkrila malo poznate detalje o sebi i braku s bivšim teniserom Slobodanom Bobom Živojinovićem.

Na pitanje koje je najneobičnije mjesto gde je vodila ljubav, Brena je imala spreman odgovor: "Pa, u autu", priznala je pjevačica u emisiji "Amidži šou".

A na pitanje koliko je najviše novca zaradila u jednom danu, rekla je: "Malo ću i da smanjim cifru... Eto, 150.000 evra. Prodaš kuću i zaradiš puta deset! Ili auto, tako..."

Pjevačica Lepa Brena i nekadašnji teniser Slobodan Boba Živojinović godinama su u skladnom braku i jedno drugom su najveća podrška i u dobrim i u lošim trenucima. Zajedno su izgradili imperiju, a kao kruna ljubavi došli su sinovi Viktor i Stefan. Ipak i oni su imali trzavice u braku, o čemu je sad pjevačica progovorila.

"Normalno je to da se dešavaju usponi i padovi. Moraju se gledati prioriteti, ne vjerujem da će svaka nova ljubav biti trajna. Bolje dobar razlaz nego loš brak. Boba i ja smo preležali dječije bubice. On je čovjek bio ostvaren u profesionalnom životu. On voli život, voli porodicu, ja volim da pratim nekoga, i da imam jaku ličnost pored sebe", poručila je Brena i prvi put otkrila da je Boba zbog nje gubio mečeve.

"Boba je gubio mečeve da bi se vidio sa mnom. To je nevjerovatno, ali on je tačno znao gdje može. Meni je bilo nevjerovatno jer je on to želio, ali ipak je on čovek profesionalac", rekla je pjevačica.

