Rasta pokazao slike iz bolnice: Leži nepomično na krevetu, a Marija se ne odvaja od njega

Stefan Đurić Rasta objavio je nekoliko svojih fotografija iz bolnice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reper Stefan Đurić Rasta primljen je hitno u bolnicu zbog nesnosnih bolova u kičmi koje je trpio, a sada je objavio nekoliko kadrova iz bolničkog kreveta.

On je kod ljekara došao sa djevojkom Marijom Balaban, koja se ni na sekund nije odvojila od repera. To su pokazali i na fotografijama. Marija je uslikala selfi s Rastom, dok on leži. Prekriven je jaknom, a na nogama ima papuče.

Da mu je sad bolje mnogi su zaključili i kada je postavio na stori fotografiju sa ćerkom od prije nekoliko godina uz koju je napisao: "Taki i ja od prije par ljetovanja".

Rasta se nedavno našao u centru pažnje kada se obrušio na Vesnu Đogani, nakon što je pjevačica poručila da je tokom saradnje s njim "bilo dosta problema".

"Ja sam 'nekad' bio dobar saradnik, a ti samo dobra ljubavnica cijeli život. Zaboravila si da niste uspjeli da izvedete nijednu od tri ponuđene pjesme. Naći ću ih da čuju ljudi da ste ipak vi kavez igrači kod kojih je zalutao mikrofon. Ogavno je kako ste kivni na naš uspjeh. Žao mi te, i tebe i ljubavnika. I da, ne znam šta je tebi tvoj ljubavnik rekao, ali pare vidjeli nismo, a bojim se ni ti. Riješite to međusobno, jer ću istog momenta da vas tužim za ove klevete. Bijednice", napisao je Rasta tada na Instagramu.

(MONDO)