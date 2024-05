Marija Šerifović krstila sina u tajnosti

Marija Šerifović krstila je sina Maria.

Izvor: YouTube/Marija Serifovic/screenshot

Marija Šerifović krstila je sina Maria. Svečani čin se dogodio na dan njene slave Sveti Vasilije Ostroški, u Hramu Svetog Velikomučenika Dimitrija u Beogradu. Krštenje malog Maria je obavljeno u krugu najbližih. Nakon krštenja organizovan je ručak za porodicu.

Podsjetimo, Marija Šerifović je krajem prošle godine dobila sina Maria, kog je na svijet donela surogat majka. Kako je Marija Šerifović navela za "Blic", momenat kad je upoznala svog sina, ne može se porediti ni sa čim što je do sada doživjela.

"Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak rečima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo... Jednostavno, toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj", rekla je muzička zvijezda koja ne krije koliko joj se život promijenio otkako je na svijet došao njen prvenac Mario.

"Mario je sjajan, on je divan dječak. Snalazimo se sjajno. On je malo biće sa karakterom koji mi se dopada, ako je osam sati budan, sedam se smije. Ako je on trebao da se desi da se ja promenim, onda neka je. Sada je svima jasno šta znači album i pjesma 'Dolazi ljubav'", rekla je Marija.

(Blic/MONDO)