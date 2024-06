Džej Lo povukla šokantan potez da sačuva brak

Već nedjeljama se priča o razvodu Džej Lo i Ben Afleka, a kada je došlo do prošlonedeljnog otkazivanja njene svjetske turneje, stvari su postale emotivne i kompleksne.

Izvor: ETIENNE LAURENT/EPA

Dženifer Lopez (54) je bila "bolesna i slomljena" zbog otkazivanja turneje "This is me... Now", a ubrzo je jedan narativ počeo da dominira - da bi turneja bila neuspješna i da sada pokušava da se vrati na veliku scenu iako njena muzika više nije tako popularna.

Nekoliko nedelja od početka turneje prodaja karata bila je na relativno velikih 78 procenata. Potražnja je počela polako, ali je potom porasla. Sa tim procentom prodatih karata u prosjeku, turneja je lako mogla da se nastavi.

Otkazala turneju da sačuva brak

Fokus priče se prebacuje na njen brak sa Benom Aflekom. Podsjetimo se da se par vjenčao u Savani u julu 2022. godine, 20 godina nakon što su se prvi put vjerili.

Nakon razgovora sa brojnim izvorima, Dejli Mejl navodi da je jasno da problem nije u nedostatku interesovanja za njen rad, već u onome što se dešava u njenom dvogodišnjem braku. "Ona je otkazala turneju u pokušaju da spase njihovu ljubav", navodi se u Dejli Mejlu.

Izvori potvrđuju da se Ben iselio iz njihovog bračnog doma sredinom prošlog mjeseca, i da je sada u iznajmljenoj kući u Brentvudu u predgrađu Los Anđelesa. Usled te krize, Džej-Lo je odlučila da ne ode na turneju, objašnjavajući da uzima slobodno da bude sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima. Možda nije htela da izazove sukob tako što se u izjavi direktno ne osvrće na bračne nevolje, ali implikacija je dovoljno jasna.

"Veoma mi je teško i uništena što sam vas iznevjerila. Molim vas, znajte da to ne bih uradila da ne smatram da je to apsolutno neophodno", rekla je Dženi.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Problem u Benu?

Ljudi koji poznaju Džej Lo i Afleka, kažu da je problem u braku, u suštini, sam Aflek. Jedan saradnik opisao je 51-godišnjaka kao komplikovanu osobu sa kojom je "nemoguće" i "veoma je teško živjeti". Par je imao napetu diskusiju dok su prošlog mjeseca napuštali maturu njegove ćerke Vajolet.

Iako nema nagoveštaja bilo kakvog trenutnog nevjerstva, on je imao reputaciju preljubnika. Postojala je navodna svađa sa dadiljom njegove djece, što je on negirao, a 2017. godine se suočio sa optužbama da je dodirivao ženu na snimanju još 2003. godine. Kasnije se izvinio rekavši da je neprikladno postupio.

Izvor: X/Ally Z.

On je takođe oporavljeni alkoholičar. Prva supruga Dženifer Garner ga je odvela na rehabilitaciju 2018. godine nakon što se pojavila u njegovoj kući sa biblijom i advokatom. Nekadašnja djevojka Gvinet Paltrou je rekla da bi njegova idealna žena bila striptizeta koja bi ga posluživala pivom u bikiniju. Pa kako onda takva osoba funkconiše sa strašno disciplinovanim i još uvek izuzetno ambicioznim Lopezom? Po svemu sudeći nikako!

Par se vjenčao u julu 2022. godine, ali dok Džej Lo nastavlja da svakodnevno vežba i gradi svoje globalno prisustvo u industriji zabave, on ne pokazuje sklonost da bude sa njom dok ona to radi. Aflekov tim sada obavještava da on želi da izađe iz braka, a insajderi kažu da se on ne slaže sa njenim profesionalnim izborima, možda posebno sa njenom odlukom da njihovu vezu pretvori u rijaliti TV u samofinansiranom dokumentarcu "Najveća ljubavna priča koja nikada nije ispričana", koji je objavljen na Amazon Prime ranije ove godine.

Jedna od pjevačicinih prijateljica otkrila je za Dejli Mejl kako Džej-Lo ne želi da "završi kao Madona" - sama sa 60 godina. Ne može da podnese ideju o neuspjehu. Priče pouzdanog izvora govore da on njihov brak smatra "grozničavim snom" iz kojeg se sada probudio. Takođe su rekli da smatra da ona preuzima previše projekata i da su previše osrednji.

Fanovi Džej Lo tvrde daje ovo obična mizoginija usmjerena na ženu koja ima strogu kontrolu nad sopstvenim imidžom i karijerom i koja je postala jedan od najuticajnijih zabavljača svoje generacije. Par još uvek zvanično nije progovorio o pričama o razvodu, naprotiv, pojavljuju se zajedno u javnosti, nose burme i mudro ćute.

(Žena Blic/MONDO)