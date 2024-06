SVEKRVA ZADALA UDARAC DŽENIFER LOPEZ! U jeku priča o razvodu sipala joj so na ranu

U svim stranim medijima osvanule su fotke svekrve Dženifer Lopez koje su obišle svijet, a svi čekaju reakciju slavne Džej Lo.

Čini se da Dženifer Lopez preživljava jedan od najtežih perioda u životu. Pored toga što je "bolesna i slomljena" zbog otkazivanja turneje "This is me... Now", dok svi bruje da je razlog otkazivanja prodaja karata koja je bila veoma mala kao i da njena muzika više nije popularna, Džej Lo se suočava i sa brojnim pričama o razvodu od Bena Afleka.