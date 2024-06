MAJCI KUPIO CRKVU, PA JE SRUŠIO DA GRADI STANOVE: Ibrahimović danas pliva u zlatu, a na zidu ima samo fotku stopala

Zlatan Ibrahimović imao je težak život, a pojedini detalji gotovo su nalik filmu.

Zlatan Ibrahimović možda danas uživa u luksuznom životu, ali nije uvijek bilo tako. Zapravo, njegov početak bio je veoma težak, a put do zvijezda bio je više nego trnovit.

Podsjetimo, fudbaler je rođen u Švedskoj, u Rosengardu, predgrađu Malmea - kvartu u kom su svoj dom našli mnogi imigranti.

Majka mu je radila kao čistačica i po 14 sati dnevno, a otac je bio domar. Razveli su se kad je Zlatan imao samo dvije godine, a odlukom socijalnih radnika on je dodijeljen majci, a njegova sestra Sanela ocu. Međutim, kako je za sestru bio veoma vezan prešao je da živi kod oca sve dok i ona nije bila dodijeljena majci.

Inače, Zlatanova majka je kasnije rodila svoje peto dijete u vanbračnoj vezi, a njegovo ime je Aleksandar Đorđević. Isto tako, imao je polubrata Šapka, koji je dat svom ocu Šefiku. Šapko je nažalost preminuo 2014. u 41. godini, što je strašno pogodilo Zlatana.

Takođe, život s ocem nije bio nimalo lak, jer je imao problema s alkoholom, što je dovelo do toga da im je frižider često bio prazan, a Zlatan je morao da se snalazi kako je znao i umio.

Sa druge strane, upravo je otac taj koji je Ibri platio fudbalski kamp iako u tom trenutku nisu imali novca i za stanarinu, i nikada nije slušao one koji su tvrdili da mu sin neće uspjeti.

Zbog teške životne situacije Zlatan je u djetinjstvu često vrijeme provodio na ulici gdje su ga druga djeca nerijetko zadirkivala, što je dovelo do mnogih tuča, a kako je i sam kasnije opisao u svojoj autobiografiji, često je krao bicikle. Srećom, na vrijeme se dozvao pameti i posvetio sportu umjesto kriminalu, a sa uspjesima u fudbalu došla je i astronomska zarada.

Zlatan je uspio da dio miliona prebaci na kompaniju koju je povjerio majci i polubratu Aleksandru. Ocu Šefiku je kupio dom u ekskluzivnom dijelu Malmoa, a zatim je svojoj mami kupio luksuzan stan u Novalji kako bi bila blizu svojim sestrama.

Majci kupio crkvu

Interesantno je i da je majci svojevremeno kupio crkvu u Švedskoj za 9,24 miliona evra, ali ju je odmah srušio kako bi izgradio luksuzne stanove.

Bosanac sa švedskim sportskim državljanstvom i pasošem Zlatan Ibrahimović (42) samo od plata u klubovima – od dolaska u Juventus 2004. godine, prihodovao je preko 150.000.000 evra, zaradio je više nego Đoković od teniskih turnira, prenosi Krstarica.

U stanu ima samo fotografiju svojih stopala

Zlatan je potvrdio glasinu da u njegovoj kući nema fotografija, tačnije ima samo jedna - na kojoj su njegova stopala. Objasnio je i zašto:

"Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle zarađujemo, odakle nam hljeb na stolu - od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala"

"A glava?", pitao ga je u intervjuu čuveni voditelj Pirs Morgan.

"Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gdje smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj sjenci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osjećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji", smatra Ibrahimović.

