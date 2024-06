ČEKA DRUGO DIJETE SA GRAŠOM! Hana Huljić pokazala trudnički stomak

Hana Huljić, supruga pevača Petra Graša, pokazala trudnički stomak u emisiji.

Nakon što su prije skoro dvije godine postali roditelji djevojčice Albe, Hana Huljić Grašo (33) i pjevač Petar Grašo (48) očekuju drugo dijete.

Ponosni otac potvrdio je radosne vijesti. Detalje o trudnoći 14 godina mlađe Hane tada nije podijelio sa medijima, te za sada nije poznato u kom je mjesecu, ali i da li znaju pol bebe. Ipak, trudnički stomak je ponosno pokazala i to prilikom gostovanja u emisiji na HRT televiziji.

Nosila je crvenu, lepršavu haljinu koja je istakla stomačić. Potom je govorila o majčinstvu i prvoj ćerki:

"Ne znam koliko bih to uspjela da nije tate, bake, deda, o tom potom i vrtića, ako djeca upadnu, što je opet novi problem i nova tema. Šta god sam planirala u organizaciji prije nego što sam rodila, ništa nije bilo tako. Organizaciju sam naučiš kroz vrijeme, tek sam sad nakon dvije godine uhvatila hod. U početku moram priznati da mi nije bilo baš jednostavno", rekla je Hana.

"Ja sam prije na Instagramu objavljivala slike s prijateljicama s putovanja i onda kad smo se dogodili Petar i ja, i kad je to sve buknulo, onda sam se sklonila od svega jer sam shvatila da jednostavno šta god bilo ko objavi, evo u novinama je. I ljudi su počeli stvarati neku sliku iz svih tih objava i drugih ljudi o nama, i čekala sam da se to sve smiri. Iz tog razloga ne volim da objavljujem naš privatan život. Mi ga volimo živit u svoja četiri zida. A u drugu ruku, uhvati me trenutak kada mi je žao da ne podijelim neki lijep porodični trenutak, jer mi je porodica na prvom mjestu', rekla je.

