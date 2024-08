"Sramotno, smiješ se našim ljudima u facu": Srpska estrada oštro reagovala na Bebekov nastup na proslavi Oluje

Domaća estrada reagovala je nakon što je objavljeno da će Željko Bebek nastupiti na proslavi "Oluje".

Izvor: Busiukas/Shutterstock/MONDO/Goran Sivački/ATA Images/M.M

Željko Bebek pjevaće u Gospiću, administrativnom središtu Ličko-senjske županije, 4. avgusta na proslavi vojne akcije hrvatske vojske "Oluja" kojom je većina srpskog naroda protjerana iz nekadašnje Republike Srpske Krajine, na teritoriji Hrvatske.

U okviru svoje turneje, kojom proslavlja 50 godina karijere, Bebek je zakazao i koncert u Beogradu za 15. novembar ove godine u Sava centru.

Era Ojdanić smatra da pojedini pjevačic nemaju ni obraza, ni srama.

"Istorija se ponavlja sa pjevačima koji ponekad nemaju ni obraza, ni srama! Nisam imao ništa protiv čovjeka, ali mi nije jasno kako sami ne razmišljaju kad su ovakve stvari u pitanju. Ne možeš tako da se ponašaš kad znaš kako srpski narod reaguje na ove teme. Pjevaš na takvom događaju i onda bi da dođeš ovde da se našim ljudima smiješ u facu i da se zabavljaš! Ma ovo je sramotno, nema dalje. Isto sam pričao ranije i za Severinu. Mislim sve najgore o takvim postupcima i ljudima", rekao je Era.

Izvor: Kurir

Ivana Šašić je bila kratka i jasna na pitanje da li Bebeku treba da se zabrani ulaz u Srbiju - "Krajnje je vrijeme da počnemo da poštujemo sebe i svoje", bila je izričita Ivana.

Aleksandra Mladenović je takođe imala komentar na ovu temu: "Uvijek se sklanjam kad su ovakve teme u pitanju i ne volim da komentarišem, ali svako snosi odgovornost za svoje postupke. To mogu da kažem. Ne mogu nikome da branim gdje će da pjeva, ali neke stvari stvarno ne bi trebalo da se rade, ako već postoji osjetljiva pozadina".

Grad Gospić je najavio na svojoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk koncert Željka Bebeka: "Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti! Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja Grad Gospić poklanja koncert Željka Bebeka", stoji u objavi na Fejsbuku, koju možete vidjeti u nastavku ovog teksta.

Izvor: Facebook printscreen / Grad Gospić

Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije, tokom i poslije akcije "Oluja" protjerano je oko 220.000 Srba, ubijeno ih je oko 2.000, a više od 700 i dalje se vode kao nestali, a Vlada RH proglasila je uspješnom akcijom. Dok Srbi tuguju i oplakuju stradale, u Hrvatskoj se ovaj dan obilježava kao "Dan pobjede".

Željko Bebek je 5. avgusta 2012. nastupio na koncertu Marka Petkovića Tompsona u Čavoglavama, na proslavi "Oluje". Tada je izjavio da taj događaj treba slaviti.

"Sada je to zaista narodna zabava na koju ljudi dolaze da proslave 'Oluju', bez ikakvih simbola. Baš je moj dolazak tamo doprinio tome da se slika te proslave promijeni. Moj nastup tamo ima težinu. Upravo takvu težinu da se slika malo promijeni. To je, zapravo, zabava naroda, koji voli da se okupi na mjestu koje, na neki način, obilježava ratna vremena i, na određeni način, pobjedu. Tih vremena se ne možemo i ne treba da se odričemo. Da Tompson mene nije zvao, vjerovatno bi cijela ta stvar imala istu percepciju kao i prije. Nije u pitanju nacionalizam, ja bih to prije nazvao patriotizmom", izjavio je Bebek za Dnevi avaz tada.

Pogledajte 00:27 Željko Bebek: Nisam hteo da pevam 'Ravna ti je Jugoslavija' i napustio sam Bijelo dugme Izvor: instagram/dugmemanija Izvor: instagram/dugmemanija

(Republika/MONDO.RS/A.K.)