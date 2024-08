Udala se za čuvenog pjevača, pa završila kao beskućnica: Težak život slavne glumice, skončala u bijedi

Glumica Gizela Vuković doživjela je tragičnu sudbinu.

Izvor: Printskrin, Dailymotion/Sillytelly2

Gizela Vuković, čuvena glumica i supruga pjevača Zvonka Bogdana, živjela je kao velika zvijezda, a umrla u teškom siromaštvu, 2015. godine kao beskućnica sa bolesnom ćerkom i unukom koji boluje od autizma.

Dobitnica "Zlatne arene" u Puli bila je zvijezda domaće kinematografije, a onda joj je sreća okrenula leđa.

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija, prodali su moj dio zemlje i dali mi da kupim sebi stan u prestonici. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenijela sam na ćerku, a onda su stigle zlosrećne devedesete", započela je.

Zbog nagomilanih dugova, bila je prinuđena da krov nad glavom nađe u sobici hotela, koji je samo prvih nekoliko mjeseci mogla da plaća.

"Ćerkina agencija je počela da gomila dugove... Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom, mijenjali podstanarske sobičke, gomilali dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, djeco, nijednu staru sliku, nijednu. Ne znam ni gdje mi je ostala 'Arena'", ispričala je Gizela svojevremeno za "Novosti" i dodala:

"Ne znam koga nisam pitala za pomoć. Međutim, svi su me zaboravili", rekla je ona tada.

O Zvonku nema lijepo mišljenje:

"O braku s njim ne želim da govorim. Razišli smo se davno i šta tu više ima da se priča. Manite me njega. Ne želim da ga se sjećam. Odavno nisam u kontaktu s njim. Ne interesuje me uopšte. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba. Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam mogla da se udam. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo volio, a i ja, bogami, njega", govorila je oštro glumica.

Izvor: RTS / Printscreen

(MONDO)