"Neću da ti kažem ćelavi": Kako danas izgleda dJevojčica koja je u filmu "Mrtav 'ladan" izgovorila kultnu rečenicu

"Neću da ti kažem, ćelavi" je replika koja vam prvo padne na pamet kada pomislite na domaće filmsko ostvarenje

Tara Manić imala je samo 6 godina kada je zaigrala sa najpoznatijim srpskim glumcima u filmu "Mrtav ladan" i izgovorila rečenicu koja je postala kultna.

U pitanju je rečenica "Neću da ti kažem, ćelavi", koju izgovara liku kojeg je igrao Žika Todorović i to na njegov savjet! Ta rečenica nije bila u scenariju, ispričala je Tara MONDU prije nekoliko godina, otkrivši da se dijelova snimanja ne sjeća, već joj je mama pričala.

"Čak mi je i mama rekla da ta replika nije ni bila u tekstu, nego mi je kolega iz scene rekao kaži mi to, kaži mi to, pa eto, možda je čak i tako došlo do toga, pri čemu mama to bolje zna jer se ja nekih stvari ni ne sjećam. Po tekstu nije bila ništa drugačija replika od svih ostalih, ali kako je ušla u reklamu i prije premijere filma su ljudi zapazili, a onda poslije filma su zapamtili. Niko na snimanju nije ni imao ideju da će to biti ključna replika", otkrila nam je Tara.

Ovako danas izgleda "malena Ana":

Poslije ove uloge, Tara je ostala u svijetu glume, ali se posvetila režiji. Ona sada ima 30 godina i ne bavi se glumom. Završila je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti i danas je rediteljka niza predstava, kojima je maksimalno posvećena.

Rođena je u Beogradu i govori četiri jezika (srpski, engleski, portugalski, francuski), diplomirala je prije četiri godine kao student generacije, a za svoje predstave dobila je priznanja u Poljskoj, Rusiji, Litvaniji i Srbiji.

Pogledajte šta je još rekla o filmu:

