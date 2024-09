Otkriveno gdje će Bora biti sahranjen: Roker tražio samo jedno, "Sa lijeve strane, do parkinga"

Bora Čorba je još prije tri godine zacrtao gdje će biti sahranjen.

Legendarni rokerBora Čorba preminuo je u 72. godini nakon duge borbe sa teškom upalom pluća. Iako se šira javnost nadala da će se muzičar ipak izvući, sudbina je, nažalost, ipak imala druge planove.

No, mnoge je iznenadilo da je frontmen "Riblje čorbe", razmišljao je o svom sudnjem danu još prije tri godine, a detalje je otkrio njegov dobar prijatelj, aktuelni gradonačelnik Čačka Milun Todorović. On je bio tu kada je Bora birao mjesto gdje će vječno da počiva.

- Došao je prije tri godine kod mene i zamolio me da odemo na čačansko groblje.Htio je da pogleda mjesto gdje će jednog dana počivati. Bili smo nas dvojica, i to je za mene bilo jako sjetno i tužan trenutak. Nadao sam se da neće nikada doći taj dan, ali on je bio pribran i od nekoliko mjesta izabrao je ovo sa lijeve strane do parkinga. Rekao mi je: 'Brate moj neka bude ovdje'. Ostavio mi je amanet da ga sahranim, Čačak je volio iznad svega. Danas sam rekao – brate moj biće kako si rekao – ispričao je Todorović za Glas zapadne Srbije.

On je u prilici da i danas odlučuje i da će sve od sebe da ispuni Borinu posljednju želju.

- Slijedi procedura, malo je komplikovano, ali sve ću učiniti kako je rečeno. Ništa mi nije teško, najteže mi je jer sam ostao bez prijatelja i brata kojeg sam znao tri decenije – objasnio je Todorović juče.

Podsjetimo, Bora je u martu prošle godine održao koncert u rodnom Čačku, a publici se obratio recitovanjem svoje pjesme "Dve gitare", koja je mnoge naježila.

"Meni stvarno nije dobro,

Bolestan sam skroz na skroz,

Biće da sam bostan obro,

Pripremite plavi voz.

Dani su mi odbrojani,

Životni mi prošo vek,

U bolnici u Ljubljani

Nemaju za mene lek.

Ne trošite džabe pare,

Nisam tol’ko važan lik,

Ukrstite dve gitare,Nek to bude spomenik.

Konzilijum saopštenje

Objavljuje svaki dan,

Da upozna javno mnjenje,

Koliko sam bolestan.

Moje telo pošaljite

U Čačak, u Srbiju,

U Ljubljani ostavite

Srce, neka bude tu.

Ne trošite džabe pare,

Nisam tol’ko važan lik,

Ukrstite dve gitare,

Nek to bude spomenik", glase stihovi pesme.

Bora Đorđević biće sahranjen u rodnom gradu Čačku u subotu 7. septembra, a dan koji mu prethodi proglašen je danom žalosti u gradu na Zapadnoj Moravi, kada će u Domu kuluture biti održana i komemoracija.

