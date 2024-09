Cane iz Partibrejkersa podijelio sećanje na Boru: "Bio je kao neki antički junak, svi su htjeli nešto od njega"

O legendarnom Bori Čorbi oglasila se još jedna legenda srpskog rokenrola - Cane Partibrejkers.

Sa dubokim poštovanjem i nostalgijom, Cane je govorio o Bori kao o velikom pjesniku i umjetniku, čija je muzika ostavila neizbrisiv trag u istoriji rok muzike.

Njegova priča, ispričana kroz lična sjećanja i emotivne refleksije, pruža uvid u to koliko je Bora Đorđević bio poseban i uticajan na sve koji su ga poznavali i cijenili njegov rad.

Cane je pred početak nastupa uputio posetioce da doniraju novac za prikupljanje pomoći u okviru akcije "Budi Human".

"Sećam se kad sam imao 15 godina. Ploča još nije izašla, otišli smo na koncert i bili smo u parteru. Poznavali smo sve pesme, jer je Marko Janković puštao u svojim emisijama. Atmosfera je bila divna. To je bio jedan od najboljih koncerata na kojima sam prisustvovao, nezaboravan koncert za dva soma," rekao je Cane i ispričao svoju priču o Bori Đorđeviću.

"Bora je bio veliki pesnik, rokenrol pesnik, sjajan pevač i izvanredan čovek. Bio je sjajan prijatelj i kolega, ne znam šta bih mogao da izdvojim. Svi su nešto uvek hteli od njega, a on je svima bio na usluzi. Sećam se jednog koncerta u Minhenu, koji je bio dve godine posle njegove operacije. Osam dana posle teške operacije, došao je u Minhen, sa svim nekim bocama, izašao je na binu i trebao je da otpeva dve ili tri pesme, a pevao je skoro dva sata. Svi ljudi koji su bili tamo, kolege iz Van Goga, Sarsa, svi su mu aplaudirali. Bio je kao neki antički junak, pokazao je veliko junaštvo i izgaranje do samoga kraja, da bude to što jeste."

Nastavio je: "Bora je kariotida rokenrola na ovim prostorima, nezamenljiv i nezaboravan pevač. Jako sam tužan i baš ću ga se sećati kao čoveka koji će mi nedostajati. Scena se proređuje, a sa njom odlaze i lepi trenuci. Slušajte Čorbu, čitajte njegove pesme, biće živ dokle god ga budemo pominjali", zaključio je Cane u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

