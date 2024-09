Kako danas izgleda glavna "suparnica" Lepe Brene: Snimila vrele scene u Jugi pa maznula italijanskog moćnika

Za fatalnom glumicom su svi uzdisali, a ona je malo prije raspada Jugoslavije otišla iz zemlje.

Sjećate li se čuvene rečenice iz kultnog filma "Mi nismo anđeli 1": "Gdje si našao ovu nevaspitanu?", koju izgovara šanker Šilja (Branko Vidaković) Nikoli, dok miješa pića u kafani?

Ta "nevaspitana" je bila zgodna Lidija, koju je glumila Tatjana Pujin, jedna od najljepših domaćih glumica tog vremena, za kojom je ludela cijela bivša Jugoslavija. Uglavnom je snimala eksplicitne scene koje mnogi i danas pamte, a glumila je u "Hajde da se volimo", gde je bila Brenina "suparnica", "Oktoberfestu", "Špijunu na štiklama", "Tako se kalio čelik", Suludim godinama", gdje je igrala medicinsku sestru. Mnogima je ostala u sjećanju po ulozi Ciganovićeve ćerke u "Boljem životu".

Međutim, u vreme kada su mnogi izdisali za njom, lijepa Tatjana je odlučila da okrene novi list. Kada je započeo rat ona se preselila u Italiju, a nekoliko godina kasnije udala se za političara Đulijana Červinija koji je obavljao dužnost savjetnika pres-kabineta predsednika Italije.

Ipak, nakon nekoliko godina razvodi se od njega, vraća u Srbiju, da bi se 2013. godine ponovo udala za Đulijana.

Jednom prilikom je otkrila i kako su se upoznali:

"Đulio i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja s početka devedesetih godina, otprilike baš u ono vrijeme kada su u našoj zemlji započinjali razni nemili događaji. Neko vrijeme smo se družili, vodila sam ga na brojne beogradske žurke, na mnogima sam ga čak i zaboravljala, da bih nešto kasnije otišla s njim u Italiju. Živjela sam tamo nekoliko mjeseci i ponovo se vratila u Beograd. Rekla sam mu: 'Đulio, sve je sjajno, ali ja prosto ne mogu ovdje da se uklopim.' Potom sam doživjela razna razočaranja u ljude oko sebe, u sve ono što se tih godina dešavalo. Raspad bivše Jugoslavije, a samim tim i udaljavanje od dragih ljudi doživjela sam šokantno. Vrlo brzo sam donijela odluku, spakovala stvari i otišla. Tada sam imala dvadeset i četiri godine", ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Tatjana Pujin danas ima 57 godina, živi u Rimu, putuje i snima dokumentarce. I dalje je udata za čovjeka svojih snova, ali djece nemaju. Ima svoju bašticu u kojoj uzgaja organsko povrće i voli da kuva. Gluma joj, kaže, ne nedostaje.

Kako je rekla, naprasna odluka da se povuče iz domaće kinematografije uslovljena je političkom situacijom tih godina.

"Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, poslije toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je poslije toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. vijeku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju", rekla je ranije za "Blic".

Zanimljivo je da je Tatjana odlučila da ne želi da ima djecu, a o tome je takođe otvoreno govorila.

"Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala djece. Kao muškarci što to mogu, ne razumijem zašto to ne bih mogla ja", dodala je.

"Moj suprug i ja nikada o tome nismo razgovarali. Posljednjih godina dosta naših prijatelja je usvojilo djecu, te smo uvidjeli koliki je to problem oko papira. Ima dosta asocijacija čiji sam član i gdje pomažem djeci s autizmom. Tako da mi je to što pomažem nadomjestilo taj nedostatak", kaže ona.

