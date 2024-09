"Jedan Turčin mi je rekao šta znači Fahreta": Isplivao Brenin intervju iz 1982, ovako je pričala o slavi i porodici

Lepa Brena važi za jednu od najuspješnijih pjevačica bivše Jugoslavije

Pjevačica Lepa Brena, čija karijera počela 1980. godine preseljenjem iz Brčkog u Beograd, kada je nastupala kao pjevačica grupe Lira šou, 1982. godine je dala intervju za časopis "TV Novosti" u kojem se dotakla odrastanja i porodice.

Brena je tada rekla da najviše voli kada vrijeme provodi s porodicom u Brčkom: "Sjednem lijepo kod mame, pa pričamo. Ona mi sve i šije. Sve što ja nosim djelo je njenih zlatnih ruku. Zahvaljujući njoj, možda je nastao i taj moj imidž! Moja mama je fenomen: ja njoj samo nacrtam model, i ona sašije bez probe! Za mene nema butika, najviše volim ono što mama sašije. Željna sam domaćeg života. Moja mama meni kaže: 'Budi pametna' i sve je rekla. Dobro znam šta to znači. Njene prijateljice i ja tako sjednemo uz kaficu, pa raspravljamo o porodičnom životu", rekla je Brena i otkrila da ima veliku porodicu, ali i da je kao dijete zarađivala recitacijama.

"Sestra mi je udata, a brat je u vojsci u Somboru. Moja sestra ima zlatnu ćerkicu... Kad sam ja bila mala, stanem na sto pa recitujem: 'Ja sam mala princeza...' Ali, nisam htjela da deklamujem džabe, pa tata od 'publike' počne da skuplja banke, zarađivala sam čak i po dinar za jedno veče. Nema više toga. Sad je to mnogo skuplje! Meni, kad odem kući, kažu da sam se promijenila. Jesam, razvio se moj poslovni duh. Nisam više djevojčurak koji sjedi u kafiću, pa u hotelu... Moje vrijeme sada ima drugu vrijednost. Kad nemam poslovni motiv, ja ne izlazim. Sjedim sa mamom i tatom".

Brena je tada govorila o ocu i majci i važnosti porodičnog života.

"Moji roditelji su mladi. Moj otac ima pedeset i tri godine, mama 47. Mislim da je porodični život vrlo važan. Udata žena i oženjen muškarac su mnogo stabilniji... To ja osjećam. Mnogo se razlikuju od ovih ljudi koji nit su oženjeni, nit su očevi... Te žene što nisu udate i nemaju djecu, one samo misle na izlaske, na oblačenje, kako će ih ko gledati, kako će ih ko vidjeti... U stvari, ne znam ni sama. Prije sam volela da čitam knjige i mnogo sam čitala. Vezla sam goblene. Sad čitam poslije posla da bih se smirila od one buke na bini. Ja sam na bini Lepa Brena, a privatno sam Fahreta".

Brena je tom prilikom otkrila i šta znači njeno ime:

"To je ime turskog porijekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok je moglo tako da se prodaje. Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost. Ja sam mnogo ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim da nikoga ne potcjenjujem, spremna sam svima da pomognem - čak i bez obzira na to da li mi je neko odmogao - ali mnogo poštujem sebe".

"Odrasla sam u jednoj patrijahalnoj, muslimanskoj porodici koja je mnogo razmišljala o ugledu jedne djevojke, o poštovanju djevojke koja treba da bude žena i majka. Moje kućno vaspitanje odrazilo se na školu: bila sam super đak. Mislim da je moje ponašanje moglo da posluži za primjer mnogim djevojkama. Ali mi smo petočlana porodica, živjeli smo od jedne radničke plate, moj otac je medicinski tehničar... Sa jednom takvom platom mnogo se teško opstaje, sve troje smo se školovali. Mi nismo željeli da budemo neko i nešto, već da završimo školu i da možemo da pomognemo svoje roditelje. Mi sa jednom takvom platom nismo mogli sebi da ispunjavamo želje, mogli smo samo da živimo. Snalazili smo se".

