Srpski glumac trebalo da igra u "Kumu", a završio u zatvoru zbog ubistva: Jeziva sudbina nesuđenog Korleonea

Mnogi ne znaju da je glavna uloga u kultnom ostvarenju najprije ponuđena srpskom glumcu, međutim, sudbina je imala drugačije planove.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije

Ukoliko ste ljubitelji kultnih filmova poput "Sekula se opet ženi", "Kamiondžije" i mnogih drugih, sigurno se sjećate Jovana Janićijevića Burduša, legendarnog glumca 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka.

Interesantno je da je ovom umjetniku umalo pošlo za rukom ono o čemu mnogi glumci sa ovih prostora maštaju - da dobije ulogu u velikom holivudskom ostvarenju, no, u njegovom slučaju, sudbina se ružno poigrala, a uloga Vita Korleonea ipak je otišla u ruke Marlona Branda.

Izvor: Mondo/Screenshot/Youtube

Nažalost, Burduš je od najranijeg djetinjstva bio osuđen na težak život. Rođen 8. maja 1932. godine kao jedan od petoro djece učitelja Janićija i domaćice Vere, imao je i tri starije sestre i brata blizanca Andriju. Porodica se selila po cijeloj Srbiji, sve dok 1934. godine nisu našli svoj dom u Beogradu.

Imao je veoma teško djetinjstvo, te je tako proživio i vrijeme bombardovanja 1941. godine kada je njegova porodica ostala bez ičega, te danima nisu imali šta da jedu.

Tokom okupacije teško se dolazilo do drva za ogrev. Kad bi neka porodica i uspjela da dobije drva morali su da prate natovarena kola kako ne bi došlo do krađe. Kao i mnoge druge klince, ratno siromaštvo je natjeralo Burduša da se izvješti u krađi u trku.

- Zaletimo se, maznemo cjepanicu i tutanj. I jednom me uhvate, valjda zato što sam "digao" teže parče, pa nisam mogao brzo da trčim. Odveli su me u komesarijat blizu željezničke stanice, pošteno izudarali i natjerali da operem stepenice zgrade preko puta - od šestog sprata do prizemlja - pričao je on svojevrmeno.

Izvor: Mondo/Screenshot/Youtube

Nakon što je bomba pala na njihovo sklonište, glumac je poslat u Paraćin kod svog rođaka, gdje je i dočekao oslobođenje.

- Zamalo da na rođendan 1944. svi izginemo. Svi smo bili u njemačkom skloništu, gdje je moglo da stane oko 500 ljudi. I bomba pade kroz šupljinu od lifta direktno do nas, ali, srećom ne eksplodira. Međutim, od pritiska vazduha mislili smo da ćemo se ugušiti. I tada druga bomba pogodi naš stan i opet ostadosmo bez ičega. Moji me pošalju u Paraćin kod rođaka, koji se upravo vratio iz zarobljeništva. Tu sam dočekao oslobođenje - sjećao se glumac.

Smiješila mu se holivudska karijera

Kako je u intervjuu za TV reviju iz sedamdesestih godina ispričao, u jeku velike popularnosti u Jugoslaviji, obratio mu se izvijesni Dušan Protić koji se predstavljao kao uspješan producent, a na zapadu je išao pod imenom Deni Maršal. On ga je pozvao u Los Anđeles, sa obećanjem da će od njega napraviti veliku svjetsku zvezdu. Burduš je sa suprugom otišao u Ameriku, ali nedugo pošto je posjetio nekoliko kastinga, upoznao neke svjetske zvijezde i pričao sa pravim holivudskim producentima, shvatio je da Maršal nije osoba na koju može da se osloni, odnosno da u cijelom Holivudu vlada kriza kao i u cijelom svijetu.

Izvor: Mondo/Screenshot/Youtube

Ipak, u tim kastinzima, kako je u intervjuu ispričao, obećano mu je isprva da će glumiti glavnu ulogu u filmu "Kum", ali da se scenario stalno mijenja, jer mafija sve kontroliše i da je prijetila da će minirati snimanje ako im se ne bude sve svidjelo. Takođe, Burduš je morao i da zna engleski što je bila velika prepreka za njega u tom trenutku. Shvatvši da ga Maršal vara i da je komplikovana produkcija, riješio je cijeli problem po sistemu - svuda pođi, kući dođi, i vratio se za Jugoslaviju.

Tek nakon toga, produkcija se odlučuje da film "Kum" režira Frensis Ford Kopola, koji će izmijeniti scenario i od prvenstveno mafijaške priče, napraviće sagu o Americi i američkom snu, dovesti na nesuđeno Burduševo mesto Marlona Branda, a i mnoge druge mlađe glumce koji će nakon ovog filma buknuti, poput Al Paćina.

Izvor: The Hollywood Archive / Hollywoo

Ubistvo i zatvor

Njegov život obilježila je teška tragedija. Naime, on je izazvao saobraćajnu nesreću i tada je njegov suvozač poginuo. Janićijević je osuđen na kaznu zatvora koju je izdržao u požarevačkoj Zabeli.

– Tata je imao petogodišnji ugovor sa studiom “Metro-Goldwyn-Mayer”. Kada je 1972. sve već bilo dogovoreno, došao je po mamu i mene. Međutim, dogodio se kobni udes u kojem je jedan njegov prijatelj poginuo. Uslijedila je drama, suđenje, i tata je umjesto u Holivud otišao na godinu dana u zatvor “Zabelu” – ispričala je jednom prilikom glumica Ksenija Đokić, ćerka Jovana Janićijevića, koju šira publika zna kao dio BB šou ekipe.

Nakon saobraćajne nesreće i odležane zatvorske kazne, redale su mu se uloge u filmovima "I bog stvori kafansku pevačicu", "Valter brani Sarajevo", kao i u hit serijama "Građani sela Luga", "Majstori", "Pozorište u kući" i druge.

Jovan Janićijević Burduš

Izvor: Mondo/Screenshot/Youtube

Krajem sedamdesetih Janaćko igra u minijaturama kao što je "Specijalno vaspitanje" Gorana Markovića i ratna drama "Hajka" Žike Pavlovića. Komičnih uloga prihvatio se osamdesetih godina. Tu su se ređale role u komedijama "Moljac", "Nema problema", "Sekula i njegove žene", "Sulude godine" i druge.

Janićijević je preminio 26. februara 1992. godine.

(Mondo)