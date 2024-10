Sergej Trifunović prijavio suprugu za nasilje, osudili je za ilegalan boravak u Srbiji

Isidora Mijanović, supruga Sergeja Trifunovića osuđena je po Zakonu o strancima.

Izvor: Instagram printscreen / whistler_dick

Srpski glumac Sergej Trifunović je sinoć svoju suprugu prijavio zbog nasilja u porodici. Nezvanično, Sergej i Isidora su se posvađali, a na njegovu izjavu da će je napustiti i otići iz stana na Voždovcu, ona je rekla da će sve polomiti po stanu.

Tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva rekao je da nema elemenata za krivično djelo iz oblasti nasilja u porodici. Nakon što presuda prekršajnog sudije postane pravosnažna moraće da plati novčanu kaznu.

Glumac je samo dva sata prije nego što je prijavio svoju suprugu za nasilje u porodici, uslikan na jednom događaju u Beogradu. On se pojavio u jednom lokalu, na promociji reperke Sajsi MC, i to sa svojim ljubimcem, psom Miletom. Inače, on je na promociju došao u svom kabrioletu, obukao je duks i bio je u sasvim ležernom izdanju.

Evo zašto je osuđena žena Sergeja Trifunovića

Isidora Mijanović, osuđena je po Zakonu o strancima na novčanu kaznu zbog nezakonitog boravka u Srbiji, saznaje Telegraf. Ona je državljanka Hrvatske.

"U pitanju je novčana kazna za nezakonit boravak u Srbiji, duže od 90 dana u periodu od 180 dana po Zakonu o strancima", kaže izvor.

Pogledajte njihove slike sa građanskog vjenčanja prije samo sedam dana:

(Telegraf/MONDO)