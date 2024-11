"Porodica nije dala saglasnost": Najavili snimanje filma o Kseniji Pajčin, oglasio se ujak ubijene pjevačice

U medijima je najavljeno da je u planu snimanje filma o Kseniji Pajčin

Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin

Prošlog mjeseca je objavljeno da će se snimiti film o tragično nastradaloj pjevačici Kseniji Pajčin, koju je u stanu na Voždovcu upucao tadašnji partner Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

O ovome je govorio glumac Rade Ćosić, koji je rekao da će biti koproducent, a sada se oglasio ujak preminule pjevačice Nikola Kostić, koji je objasnio da se on i njegova sestra, majka Ksenije Pajčin, ne slažu sa tom idejom.

Kostić tvrdi da se pjevačicina majka Ljubica Kostić žestoko protivi snimanju filma o njenoj nasljednici koju je ubio emotivni partner Filip Kapisoda, a potom izvršio samoubistvo.

"Moja sestra je izričito protiv snimanja filma o njenoj ćerki, a mojoj sestričini, i negira da je dala blagoslov za snimanje istog. Posebno je uznemirena zbog toga što su već lagali da je dala pristanak i sumnja koliko će taj film biti vjerodostojan. Ja kao Ksenijin ujak se apsolutno slažem sa svojom sestrom. Mi razumijemo činjenicu da je Ksenija bila javna ličnost, ali u neke boli se ne dira. Nismo za to da se naša tragedija ekranizuje", rekao je Kostić za Kurir.

Glumac Rade Ćosić, koji je koproducent na ovom ostvarenju sa druge strane otkrio je da se film neće baviti samo Ksenijinom karijerom, već da će priča ići od početka pa do kraja njenog života.

"U procesu smo pravljenja filma o Kseniji Pajčin. Još uvijek prikupljamo sredstva. To ce biti igrani film. Imamo kompletan scenario. Napravićemo kasting širom regiona, gdje ćemo tražiti djevojku koja, osim po fizičkom izgledu, mora da ima i sličan karakter kao Ksenija. Čak fizički i nije toliko bitno koliko karakterno. Ono što mislim jeste da će taj film biti spomenik Kseniji. Ovo je ideja Darka Popovića, koji je inače producent čuvenog "Paparaco lova", kaže Ćosić i dodaje da će to ostvarenje imati višestruku važnost", rekao je on i dodao:

"Film će biti bitan za sve žene u Srbiji, a i šire, koje će preko tog Ksenijinog herojstva shvatiti da ništa nije uzaludno. Htio sam o jednom drugom čovjeku da pravimo film, ali ta rana je još svježa", govorio je Rade za Jutjub kanal Svjetski radio.

(Kurir, MONDO)