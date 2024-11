Bivši zatvorenik otkrio da Didiju u zatvoru ni svo bogatstvo ne pomaže: "Tamo nema ničega, samo jedna biblija"

On smatra da repera neće osloboditi, a rekao je i da mu tamo ne važe njegov status i novac koji posjeduje.

Reper Šon Kombs, poznatiji kao P. Didi, nedavno je uhapšen zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije, na šta su se nadovezale i druge optužbe. Trenutno se nalazi u pritvorskom centru u Bruklinu u Njujorku, a dva puta su mu odbili molbu za puštanje uz kauciju.

U pritvoru čeka suđenje na kojem bi mogao biti osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Bivša zvijezda emisije "Married at First Sight", Timoti Smit, ranije je bio zatvoren u federalnom zatvoru, a sada je otkrio u kakvim uslovima živi Didi, prenosi Daily Mail.

Muzički mogul poznat po svom raskošnom životu i zabavama koje priređuje, sada živi u sumornim uslovima. I pored svog bogatstva i statusa, prema reperu se u zatvoru ponašaju isto kao i prema drugim zatvorenicima.

"Njegov novac i bogatstvo neće mu donijeti nikakve pogodnosti. U federalnom sistemu to je sve toliko ograničeno, nemate privilegije samo zato što ste bogati. Dozvoljene su vam neke osnovne stvari, poput trenerke i patika, ali to je to. Postoje i racije, tako da ako pokušate da napravite zalihe, oduzmu vam sve", rekao je on.

"Smit je objasnio da čuvari u zatvoru često koriste samice kako bi 'slomili zatvorenike'. Takođe je rekao da se Didi nalazi u dijelu zatvora u kojem nema pristup drugim zatvorenicima. "Ljudi misle da postoje televizori i radio, ali gdje je on, nema ničega, čak ni radija. Dobijate Bibliju i jednu knjigu nedjeljno. To je sve", ispričao je bivši zatvorenik.

"Kad vam ponestanu minuti, razgovarate sami sa sobom"

Istakao je i kako ozloglašeni reper ima veoma ograničenu komunikaciju sa spoljnim svijetom. "Imate samo 300 minuta mjesečno za telefon. Ako ste na telefonu 30 minuta dnevno, nakon 10 dana više nemate pravo na telefon sljedećih 20 dana. Ponekad vam ponestane minuta u prvoj nedjelji, pa razgovarate sami sa sobom", rekao je Timoti.

Objasnio je i da Didi neće imati priliku da pregovara o posebnom tretmanu dok je u zatvoru. "Čak i da je među opštom populacijom, ne postoji jedna ćelija, jedan televizor. U toj grupi je stotine ljudi, a obično ima samo nekoliko televizora, razdvojenih prema rasnoj pripadnosti. Njegovo bogatstvo mu tamo neće pomoći", ispričao je on.

Smit je dodao da vjeruje da Kombs neće uskoro izaći na slobodu: "Jednom kada vas federalci uhapse, iznijeli su svoj slučaj. Najbolji savjet koji mogu da mu dam? Prihvati gdje se nalaziš. Ne postoji način za pregovaranje oko federalnih optužbi. Ako misliš da ćeš ih pobijediti, slomiće te", kaže Timoti, koji je u zatvoru završio zbog trgovine drogom.

Pogledajte još Didijevih slika sa moćnicima sa kojima je nekad bio jako blizak:

